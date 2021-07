Dopo i grandi operatori, anche Postemobile apre le danze: fino all’11 del mese, pronti a raddoppiare i Giga internet sul telefono.

I clienti di Postemobile, probabilmente, si stavano chiedendo come mai la compagnia non avesse ancora deciso di unire il proprio clarinetto al concerto delle promozioni dell’estate. Detto fatto: anche la branca telefonica di Poste è pronta a immettersi nella corsa alla promozione migliore, offrendo la ricaricabile Creami WOW. Una proposta limitata nel tempo ma estremamente appetibile, specie sul piano dei Giga internet. Il rinnovo settimanale vedrà di fatto la disponibilità di rete raddoppiata a soli 2 euro in più al mese.

Restano invariati tutti gli altri dettagli del piano tariffario: SMS e minuti illimitati. Tuttavia, bisognerà restare nei tempi: l’offerta di Postemobile sarà valida solo fino all’11 luglio prossimo, dopodiché occorrerà cercare in altri lidi la promozione giusta. In pratica, come sempre accade, l’offerta è valida per un weekend intero.

Postemobile, cosa prevede l’offerta Creami WOW

Il piatto forte della casa, nell’offerta Creami WOW di Postemobile, sarà certamente il rafforzamento dei Giga internet. Ben 60 GB di traffico dati in 4G+, con velocità compresa fino a 300 Mbps. Come detto, resteranno gli sms e i minuti illimitati verso tutti, al costo mensile di 6,99 euro, con addebito automatico sulla SIM. Il costo di attivazione sarà di 0 euro, con 10 di traffico incluso, mentre la SIM verrà spedita gratuitamente. Inoltre, un altro vantaggio riguarda il prezzo: nessun costo rinegoziato per tutta la durata contrattuale. In pratica, non si pagherà un euro in più rispetto al previsto, perlomeno per i prossimi 12 mesi.

Nella promozione Creami WOW di Postemobile, inoltre, rientreranno i servizi Richiama ora, Ti cerco, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. Prevista, naturalmente, anche la navigazione in hotspot. Per quanto riguarda l’attivazione, sarà possibile procedere online oppure via telefono. Il sito di Poste, a ogni modo, mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per chi vorrà sottoscrivere il contratto. Informarsi prima non guasta mai.