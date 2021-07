Tra le giornaliste sportive più apprezzate e nuovo volto di Dazn, ecco quanto guadagna Giorgia Rossi. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Giorgia Rossi è senz’ombra di dubbio una delle giornaliste sportive più conosciute e apprezzate. In grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni, a luglio del 2021 è stato annunciato il suo passaggio da Mediaset a DAZN. Molto seguita anche sui social, non stupisce che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Giorgia Rossi: chi è, altezza, carriera

Nome: Giorgia Rossi

Altezza: 175 cm

Peso: 55 kg

Data di nascita: 5 giugno 1987

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 5 giugno 1987, Giorgia Rossi è alta 175 cm, pesa 55 kg ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Dopo aver concluso il liceo, decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Si iscrive in seguito come pubblicista all’ordine dei giornalisti del Lazio e a soli vent’anni inizia a lavorare per il canale tematico Roma Channel.

Riesce quindi ad approdare a Sky, per poi collaborare con Rai Sport. Nel 2013 passa a Mediaset, dove lavora come inviata per il programma televisivo Tiki Taka. Poco dopo lavora per Studio Sport, per poi vedersi affidare la conduzione dei pre e dei post-partita di UEFA Champions League su Mediaset Premium e quella di Domenica Premium.

Ma non solo, nel 2018 conduce i pre e i post partita dei Campionati Mondiali di Calcio ospitati quell’anno in Russia e trasmessi sui canali Mediaset. A partire da domenica 19 agosto 2018 conduce su Canale 5 ogni domenica sera Aspettando Pressing, per poi condurre, con l’avvio della UEFA Nations League, lo speciale post-partita su Canale 5.

In seguito la vediamo impegnata con Pressing Euro 2020, Pressing Champions League su Italia 1 e Pressing Serie A. Nel 2021 conduce La partita del cuore su Canale 5, assieme a Federica Panicucci e Pierluigi Pardo. Nel luglio di quest’anno, inoltre, è stato annunciato il suo passaggio a DAZN.

Giorgia Rossi: vita privata, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Giorgia Rossi è sentimentalmente legata da anni al collega Alessio Conti. A proposito della loro storia d’amore, la stessa giornalista sportiva, in un’intervista rilasciata a Oggi ha dichiarato: “Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50″.

Giorgia Rossi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Giorgia Rossi. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che per lavorare a Dazn possa percepire un compenso simile a quello della collega Diletta Leotta. Quest’ultima, a quanto pare, percepirebbe circa 400 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Giorgia Rossi.

