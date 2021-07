Gold Pro e Steel Pro: Tim si gioca la doppia carta a luglio e prova a sbaragliare i provider virtuali. Soprattutto la Flash di Iliad.

Concorrenza particolarmente agguerrita in questa fase per quanto riguarda le offerte telefoniche. Fra chi si adegua e chi rilancia, si inserisce la bomba lanciata da Tim che prova a sbaragliare la concorrenza con una promozione in grado di rivaleggiare anche con la Flash 120 di Iliad. Del resto, Tim non si nasconde: l’obiettivo è rivaleggiare proprio con le promozioni lampo delle nuove figure del mercato, facendo leva sia sulla fidelizzazione che sull’apporto in termini di giga internet. E allora ecco spuntare non una ma ben due offerte super.

Si tratta di tariffe low cost, utili per la navigazione in 4G e per le chiamate illimitate che, naturalmente, sono ormai un marchio di fabbrica delle offerte telefoniche. Piazzarle a luglio, tuttavia, significa solo una cosa: mettersi in concorrenza aperta con gli altri operatori sicuri dei propri mezzi, visto che la concorrenza è tanta e parecchio attrezzata. E il fatto che Tim piazzi due offerte insieme la dice lunga sulla questione.

Tim sbaraglia la concorrenza: ecco la doppia offerta di luglio

Chi sottoscrive un nuovo piano tariffario con Tim potrà usufruire della promozione Gold Pro. La base dell’offerta è simile ad altre: sms e chiamate illimitate verso chiunque e ben 70 Giga con connessione in rete con linee 4G. Il tutto a 7,99 euro mensili. Ma non solo. Alla Gold Pro si affianca un’altra mossa di Tim con la Steel Pro. In questo caso, le buone notizie sono anche per gli abbonati: per loro ben 50 Giga internet, chiamate ed sms senza limiti e verso tutti, alla modica (per davvero) cifra di 6,99 euro al mese.

In entrambi i casi, gli abbonati dovranno aggiungere però una quota extra di 10 euro. Inoltre, per sottoscrivere tali contatti sarà obbligatorio il passaggio del numero da un altro gestore. Condizioni improrogabili che dovranno essere rispettate per accedere al servizio messo a disposizione da Tim. Sono comunque a disposizione opzioni di portabilità da Vodafone, WindTre, Iliad e anche altri provider virtuali. Ulteriori informazioni saranno a disposizione degli interessati presso gli store ufficiali di Tim su tutto il territorio nazionale.