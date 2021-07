Banca Carige è la nota banca ligure con uffici e filiali sparsi in tutta la penisola. Nel catalogo dei prodotti non manca nulla, e soprattutto merita considerazione l’offerta di carta di credito Carige. Ma convince tutti?

Banca Carige, acronimo di Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, è un istituto di credito bancario che ha sede centrale a Genova, ma in verità – come testimonia la diffusa presenza delle filiali – è presente su tutto il territorio italiano. Peculiarità di Banca Carige è quella di essere una delle banche più antiche al mondo: fu infatti fondata nel 1483 come Monte di Pietà da fra’ Angelo da Chivasso. Banca Carige la società più importante del Gruppo Banca Carige: oggi in detto Gruppo troviamo altresì la Banca del Monte di Lucca e la Banca Cesare Ponti.

Di seguito vedremo da vicino l’offerta di carta di credito Carige, per capire quali sono le sue caratteristiche clou e per analizzare i vantaggi di averne una. Ma considereremo anche le opinioni di coloro che hanno provato questo prodotto, perchè – come sempre – conoscere i pareri dei clienti, è un elemento essenziale per effettuare una scelta ponderata.

Banca Carige: la composizione del gruppo

Oggi banca Carige conserva una radicata presenza sul territorio, frutto di secoli di storia. Infatti il Gruppo può vantare più di 500 anni di tradizione, con oltre 480 filiali e un milione di clienti. Numeri certamente interessanti e che confermano che il Gruppo non è certamente di secondo piano. Da sempre orientato alle famiglie, i professionisti; le piccole e medie imprese, il Gruppo, oltre alla capogruppo Banca Carige, include:

la Banca del Monte di Lucca , erede storica del Monte di Pietà, istituito nel 1489 dal Consiglio Generale della Repubblica di Lucca, grazie all’impegno di Fra’ Bernardino da Feltre. Ha la propria sede storica fin dal 1517 nella Casa dell’Opera del Duomo. Questa banca è presente nella regione Toscana nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia;

, erede storica del Monte di Pietà, istituito nel 1489 dal Consiglio Generale della Repubblica di Lucca, grazie all’impegno di Fra’ Bernardino da Feltre. Ha la propria sede storica fin dal 1517 nella Casa dell’Opera del Duomo. Questa banca è presente nella regione Toscana nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia; la Banca Cesare Ponti, dal 1871 focalizzata sul private banking e nella gestione personalizzata dei patrimoni, si caratterizza per la riservatezza e la personalizzazione del rapporto cliente/banca. E’ all’interno del Gruppo Carige dal 2004;

dal 1871 focalizzata sul private banking e nella gestione personalizzata dei patrimoni, si caratterizza per la riservatezza e la personalizzazione del rapporto cliente/banca. E’ all’interno del Gruppo Carige dal 2004; Carige Reoco, la società immobiliare del Gruppo, ha la finalità principale di acquisire, valorizzare e massimizzare il recupero economico di iniziative immobiliari poste a garanzia o finanziate da Banca Carige. Il suo finanziamento si basa sull’acquisizione di asset immobiliari, scelti sulla base della loro vantaggiosità e potenzialità. Non solo: Carige Reoco si occupa anche della commercializzazione e vendita di asset immobiliari della Capogruppo.

In questo articolo vedremo in particolare l’offerta di carta di credito Carige, ma vi è da ricordare che molto altro è presente nel catalogo prodotti della banca. A titolo meramente esemplificativo, ricordiamo che banca Carige offre ai clienti:

Misure ad hoc a sostegno di famiglie ed imprese, ossia azioni concrete di supporto a privati e aziende, che si sommano alle misure governative come i decreti Cura Italia e Liquidità;

La possibilità di far rendere di più il proprio conto: grazie al risparmio vincolato il cliente può infatti avere un rendimento crescente fino all’ 1,00% sui nuovi risparmi portati in Carige;

La possibilità di una rendita integrativa, con i vantaggi del fondo pensione Arca;

Il prestito ad un tasso conveniente, denominato prestito ‘Misura Flex’ (fino a 10.000 euro e sono sufficienti documento, codice fiscale e busta paga);

Carta Bancomat Pay, con cui il cliente paga online e nei negozi o invia e riceve denaro dallo smartphone, in tempo reale e in totale sicurezza;

Servizio denominato ‘Carige Immobiliare’, che include tutti gli annunci di proprietà del Gruppo Banca Carige: il cliente può valutare gli immobili in vendita con dettagli; foto; planimetrie; mappe e altro ancora

Come si può notare anche navigando all’interno del sito web del Gruppo, l’offerta è sicuramente articolata, ma è la carta di credito Carige che qui merita di essere considerata da vicino, anche e soprattutto per conoscere i costi che implica per il cliente.

Carta di credito Carige: di che si tratta?

Sicuramente interessante è l’offerta di carta di credito Carige Pay, giacchè il possesso di questo prodotto – come evidenziato chiaramente nella pagina web dedicata sul sito del Gruppo – implica i seguenti elementi a favore del cliente:

Possibilità di effettuare prelievi in Europa e in tutto il mondo;

Possibilità di fare acquisti online in sicurezza grazie al sistema 3D Secure;

Assicurazione multirischi gratis;

Fino a 45 giorni di credito senza interessi.

Inoltre, vale subito la pena ricordare la promozione attiva in questo periodo, a favore di chi richiederà una carta di credito Carige entro il 31 agosto di quest’anno. Ebbene, ogni mese è in palio una bicicletta elettrica NILOX X6 National Geographic se si decide di sottoscrivere una carta Carige Pay Credit; Nexi Prestige o Nexi Excellence, anche familiare o aggiuntiva.

La carta di credito classica Carigecard consiste in una carta comoda e pratica da sfruttare sia per acquisti nei negozi fisici che sul web, ma anche per le operazioni di prelievo di denaro dagli sportelli automatici in Italia e all’estero. A tal fine va detto che le spese di prelievo sono a costo zero in tutti gli sportelli automatici del Gruppo. L’addebito delle spese si compie direttamente sul conto corrente bancario del possessore; e si salda il 15 del mese posteriore alla data del prelievo o pagamento. Vi è un canone annuale da pagare, ma vi è altresì la possibilità di accedere a programmi e promozioni che abbattono il costo del canone.

Insomma, si può notare che la carta di credito Carige certamente facilita la vita al cliente che ne possiede una. Ricordiamo infatti che se con la carta di debito è possibile compiere pagamenti esclusivamente se si è già in possesso dell’importo necessario, con la carta di credito si può spendere del denaro non ancora sul proprio conto, ma che sarà presente alla data della convalida della spesa da parte della propria banca. Ecco perchè la carta di credito è ideale per chi viaggia parecchio e desidera non portare con sè molto denaro.

Carta di credito Carige Pay Credit, Nexi Prestige, Nexi Excellence: caratteristiche generali

Vediamo a questo punto, in estrema sintesi, le peculiarità delle tre carte di credito Carige, ossia i loro punti chiave.

Carta di credito Carige Pay Credit

Addebito spese diretto sul proprio conto il 15 del mese successivo, a zero interessi;

Possibilità di prelievi in Europa e nel mondo;

Funzionalità Digitale e contactless: il possessore paga con il proprio smartphone o altri dispositivi anche su wallet Nexi Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, ecc.;

Possibilità di fare acquisti online in sicurezza con 3D Secure;

Servizio clienti 24h;

Servizio SMS Alert di sicurezza;

E come abbiamo già avuto modo di notare con l’offerta di conto corrente Carige Davvero, detta carta è gratis per 12 mesi per i nuovi clienti che aprono il conto in Carige.

Carta di credito Nexi Prestige

Oltre a quanto visto poco sopra con riferimento alla Carige Pay Credit, la carta Nexi Prestige offre:

Limite di utilizzo alto (fino a 10.000 euro);

Copertura assicurativa;

Servizio clienti attivo 24/7 con numero verde;

Agenzia viaggi;

Premium Experience per servizi ed esperienze esclusive;

Accesso al circuito Lounge Key.

Carta di credito Nexi Excellence

Oltre a quanto incluso nella carta Nexi Prestige, la carta Nexi Excellence prevede:

Limite di utilizzo molto elevato (fino a 25.000 euro);

Ampia copertura assicurativa;

Servizio clienti attivo 24/7 con numero verde;

Pacchetto carte di credito per i familiari;

Servizi di emergenza attivi in tutto il mondo;

Accesso al circuito Lounge Key con 5 ingressi gratuiti all’anno;

Assistente dedicato su Numero Verde per rispondere alle richieste dei clienti;

Premium Experience per servizi ed esperienze esclusive.

Altresì è interessante notare che la banca premia gli acquisti del cliente attraverso il programma fedeltà di servizi, denominato ‘Iosi Plus Collection’. Infatti, ogni volta che la carta viene utilizzata, il cliente raccoglie punti per avere accesso ad una selezione di prodotti di note marche, in svariati settori (sport e tempo libero, cucina, tecnologia ecc.). E certamente, anche questa iniziativa contribuisce alla ‘fidelizzazione’ del cliente nel corso del tempo. Vale la pena rimarcare che, come al solito, la concessione della carta di credito è subordinata alla valutazione del merito creditizio. In ogni caso, per maggiori informazioni su questo programma fedeltà, rinviamo alla pagina web ad hoc.

Elemento caratterizzante dell’offerta del Gruppo, la Banca invita a prendere un appuntamento con il personale della filiale più vicina, per analizzare nel dettaglio l’offerta di carta di credito e per orientare il cliente verso la scelta più opportuna per le proprie esigenze. Ciò a conferma del valore primario che l’istituto attribuisce al rapporto umano cliente-banca.

Poco sopra abbiamo citato Nexi: si tratta di una solida ed affidabile azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche; aziende; istituzioni e pubblica amministrazione. Nexi mette a disposizioni delle sue banche partner – tra cui appunto il Gruppo Carige – una gamma di carte di debito; carte credito e carte prepagate basate sulle tecnologie più innovative e sicure. Altresì offre soluzioni di pagamento con smartphone come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. E insieme a tutto ciò, fornisce servizi di sicurezza come il 3D Secure (in collaborazione con Visa e Mastercard), l’SMS Alert e le notifiche in-app.

Carta di credito Carige: il quadro costi in sintesi

A questo punto, vediamo in sintesi il quadro costi delle carte di credito finora considerate, come sotto rappresentato:

Carige Pay Credit

0,00 euro per emissione

30,00 euro per canone annuo

25,00 euro per canone annuo carta aggiuntiva/familiare

12,00 euro per rinnovo

15,00 euro per duplicato

25,00 euro per duplicato urgente

10,00 euro per rifacimento carta

Nexi Prestige

0,00 euro per emissione

70,00 euro canone annuo

30,00 euro canone annuo carta aggiuntiva/familiare

12,00 euro rinnovo

0,00 euro duplicato

zero euro duplicato urgente

0,00 euro rifacimento carta

Nexi Excellence

0,00 euro per emissione

100,00 euro per canone annuo

40,00 euro per canone annuo carta aggiuntiva

0,00 euro per canone annuo carta familiare

12,00 euro per rinnovo

0,00 euro per duplicato

zero euro per duplicato urgente

0,00 euro per rifacimento cart

Carta di credito Carige Business

Il Gruppo Carige prevede anche un’offerta ad hoc per coloro che hanno un’impresa e che quindi hanno determinati bisogni per la loro attività. Ebbene, i servizi delle carte ‘Business’ di Nexi sono piuttosto interessanti giacchè prevedono l’addebito dopo 45 giorni senza interessi; l’assistenza 24 ore al giorno; gli acquisti online in totale sicurezza grazie al meccanismo 3D Secure e le coperture assicurative.

Ecco di seguito le caratteristiche delle due varianti di carta di credito Carige Business.

Carige Pay Business Credit

Disponibile in versione individuale e aziendale;

Funzionalità Contactless, per pagamenti veloci, in tutta sicurezza;

Coperture assicurative a zero spese, per acquisti e viaggi di lavoro;

Inclusa nei conti CarigeSeInAffari e CarigeSeInAffari Maxi;

Pagamenti e prelievi in Italia e nel mondo (circuito Visa o Mastercard):

Addebito diretto sul conto il 15 del mese successivo;

Benefici fiscali: la quota annuale della carta è deducibile;

Agenzia di viaggi Business&Travel.

Nell’ambito di questa offerta, se il cliente richiede Carige Pay Business Credit entro fine agosto 2021, potrà contare su un ulteriore vantaggio. Infatti Nexi premia il cliente con il Corso online su misura dal titolo “Digital Marketing&Advertising – strumenti e logiche”. Nello specifico, si tratta di un percorso formativo in collaborazione con IAB Italia per ampliare la clientela; ottimizzare le proprie attività sul web e far aumentare il proprio business.

Nexi Business Gold

Insieme a tutti i vantaggi della Carige Pay Business Credit appena vista, la carta Nexi Business Gold include:

Servizio Clienti attivo con operatore 24 ore su 24;

Plafond più elevato (dai 5.200 euro);

Massimali assicurativi più alti;

Servizi esclusivi riservati ai titolari della carta.

Banca Carige, come si può agevolmente notare sul suo sito web ufficiale, tiene particolarmente alla riservatezza nel rapporto con il (potenziale) cliente. Ecco perchè si trova in evidenza l’avviso relativo alla possibilità di prendere un appuntamento con il personale di filiale, per conoscere tutti i dettagli delle carte Business.

Carta di credito Carige: quali sono i vantaggi dell’offerta?

Tutte le carte di credito del gruppo bancario sono abilitate per il prelievo di contante e per i pagamenti tramite POS, con telefono e online. Dal punto di vista dei pagamenti elettronici, è ammesso usare sia MasterCard sia Visa, ossia i due più importanti circuiti internazionali. Ed è a costo zero la possibilità di poter accedere al club Iosi.

Con carta di credito Carige Card è possibile, oltre a fare i classici acquisti, noleggiare un mezzo a motore; pagare il pedaggio autostradale; ricaricare il credito del cellulare e compiere i versamenti relativi al bollo auto e al canone RAI. Inoltre, la carta consente di ottenere degli anticipi di denaro, recandosi presso gli sportelli convenzionati con MasterCard o Visa ed è utilizzabile in tutto il mondo. Come accennato, la sicurezza è una certezza di Carige Card. Sono attivi vari meccanismi di protezione avanzata, tra cui: l’invio gratuito di un SMS di controllo per ciascun addebito; la possibilità di sfruttare il sistema 3D Secure di MasterCard, che implica l’immissione di una password usa e getta per completare i pagamenti sul web. C’è anche la copertura assicurativa Polizza Multirischi, che protegge l’utente in ipotesi di furto del contante prelevato e dei beni acquistati, anche in seguito a scippi o rapine. In ipotesi di furto o smarrimento la sostituzione della carta si verifica in modo gratuito.

Come accennato, gli addebiti delle spese sono contabilizzati il giorno 15 del mese posteriore, senza l’applicazione di interessi passivi.

La carta di credito Carige si presenta in più versioni, diverse per plafond e servizi disponibili, in base alle necessità del cliente (disponibilità di denaro e vari ulteriori vantaggi).

Le opinioni dei clienti che hanno provato la carta di credito Carige: pro e contro

A questo punto, vediamo di riassumere quelli che sono i pareri e i commenti dei clienti che hanno provato l’offerta di carta di credito del Gruppo Carige. Vediamo allora in sintesi i punti di forza e i punti deboli individuati dai privati, onde contribuire ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I commenti positivi sulla carta di credito Carige

La carta di credito Carige è conforme ai più moderni standard, anche grazie alla collaborazione con Nexi, perciò sono consequenziali le opinioni di molte persone soddisfatte del prodotto in oggetto. Tanti clienti hanno infatti sottolineato che si tratta di una carta comoda e pratica, da sfruttare sia per acquisti nei negozi fisici che negli store online. Apprezzata anche la facilità dell’operazione di prelievo di contante dagli sportelli automatici in Italia e all’estero.

A favore di questo prodotto del Gruppo Carige, diversi clienti hanno individuato anche il servizio 3D Secure e il benefit della polizza assicurativa multirischi. I titolari di Carige Card apprezzano infatti la sicurezza garantita dal servizio gratuito di Sms Alert, che spedisce un messaggio sul cellulare ad ogni spesa compiuta. E le transazioni web sono protette dal sistema anti-frode 3D Secure, che protegge i dati grazie all’inserimento di una password speciale: questi elementi hanno soddisfatto i più. Apprezzate anche le promozioni attive e i servizi esclusivi riservati ai possessori della carta di credito Carige.

Le diverse carte di credito sono inoltre flessibili ed adatte ad una pluralità di necessità del cliente: ecco perchè non esiste una sola carta di credito Carige, ma più soluzioni distinte in grado potenzialmente di accontentare tutti. Il fattore elasticità è molto apprezzato dalla clientela.

I commenti negativi sulla carta di credito Carige

E’ possibile altresì trovare pareri non favorevoli, in riferimento al prodotto carta di credito Carige. C’è infatti chi ha puntato il dito contro alcune lungaggini burocratiche, che affliggerebbero non poche procedure, rendendo gli iter ancora un po’ troppo vicini al concetto di banca tradizionale. Tra i clienti, qualcuno ha rilevato un eccessivo uso della carta rispetto agli standard odierni di altre banche, e anche l’obbligo di firmare un numero elevato di documenti. Si tratta di fattori che hanno scontentato più di un correntista.

Molti hanno rilevato una certa onerosità dei costi del canone, specialmente per le carte di credito con funzionalità aggiuntive. Altri commenti non favorevoli si possono rintracciare relativamente alla qualità del servizio offerto sia tramite assistenza telefonica, sia tramite personale di filiale. Alcuni clienti hanno infatti criticato gli impiegati perchè non sempre brillerebbero per cortesia e capacità di risolvere problemi e chiarire dubbi, anche con riguardo alla carta di credito Carige.

Ancora, qualche opinione negativa è diretta contro il servizio home-banking fornito dal Gruppo e l’organizzazione dei contenuti del sito web ufficiale, il quale per non poche informazioni essenziali, comporterebbe di dover contattare il personale per un appuntamento in filiale, invece di dare tutte le informazioni su schermo. Ma in verità, le lamentele della clientela non fanno che confermare che tutte le offerte di carta di credito delle varie banche presentano sempre un mix di punti di forza e punti deboli, quasi a voler ribadire che la perfezione non esiste.