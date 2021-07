La tecnologia è democratica, perché consente a tutti di investire con facilità. Ma bisogna prestare attenzione alle illusioni: la criptovaluta Catge Coin rischia di far perdere un sacco di soldi agli investitori maldestri e poco preparati.

Oggigiorno le possibilità di investire, grazie alle moderne tecnologie, si sono ampliate non poco. In questo ultimo periodo sono le criptovalute a destare l’interesse di molti investitori che amano rischiare, per cercare di ottenere interessanti guadagni. Attenzione però alle brutte sorprese che si celano dietro l’angolo. Perchè internet è sì un luogo dalle mille prospettive ed opportunità, ma è anche terreno fertile per offerte poco chiare e capaci di causare ingenti perdite a danno di chi cerca con troppa ostinazione il profitto in breve tempo.

Di seguito parleremo di una nuova criptovaluta, che negli ultimi tempi è diventata piuttosto nota: Catge Coin. Cerchiamo di fare luce su di essa, per capire come funzione e se davvero può costituire, almeno sulla carta, un’alternativa vantaggiosa o se invece dietro di essa si possono celare oggettivi rischi. Facciamo chiarezza.

Catge Coin: le caratteristiche della criptovaluta

Prima di volgere l’attenzione in modo diretto al Catge Coin e alle sue caratteristiche peculiari, spendiamo qualche parola sulla materia delle criptovalute, attualmente molto in voga, ma semi-sconosciuta ai più. Le nuove tecnologie oggi possono giovarsi della crittografia, ossia dell’applicazione di metodi mirati a rendere un messaggio comprensibile/intelligibile esclusivamente a persone autorizzate a leggerlo – ed anche e soprattutto dell’evoluzione del web complessivamente considerato. La crittografia è utile a rendere protette le transazioni e a regolare tutto ciò che avviene nell’ambito del mercato delle criptovalute. Il Bitcoin è oggi la criptovaluta per eccellenza, ma è stato lanciato nel gennaio 2009, ossia più di dieci anni fa.

Al momento vi sono più di 1.000 criptovalute disponibili online, a conferma di quanto tutto il settore sia in voga.Questi elementi di modernità hanno radicalmente cambiato l’economia globale, ed in particolare proprio il settore finanziario, sotto il profilo delle modalità di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria. Ecco perché ha senso dire che tra le più rilevanti applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario risalta senza dubbio la nascita e la diffusione delle “criptovalute” (dette anche “valute virtuali”, “valute digitali” o “valute alternative”). Come accennato, oggi la criptovaluta più diffusa e popolare è il Bitcoin.

Catge Coin e monete virtuali: che cos’è una criptovaluta

La parola ‘criptovaluta’, nella cui area rientra anche il Catge Coin, si compone di due elementi, appunto cripto e valuta. Abbiamo dunque innanzi una valuta nascosta alla generalità delle persone, giacchè essa è visibile e sfruttabile esclusivamente conoscendo un certo codice informatico. Le criptovalute e il Catge Coin stessa sono monete virtuali perchè non esistono in forma fisica; esse si producono e si scambiano soltanto in ambito digitale. Ecco perchè non è possibile trovare in circolazione dei Bitcoin (e Catge Coin) in formato cartaceo o metallico. Vi è da ricordare però che concetti tradizionalmente usati per le monete a corso legale, come ad es. quello di ‘portafoglio’, sono stati in qualche modo adattati anche al nuovo settore delle monete virtuali, in cui infatti si parla di ‘portafoglio digitale/elettronico’ (e-wallet).

La criptovaluta, nel caso in cui ci sia l’assenso tra i partecipanti alla specifica transazione, può essere scambiata in modalità peer-to-peer (ossia tra due dispositivi in via diretta, senza obbligo di intermediari) per acquistare beni e servizi. Pertanto, pur non essendo una moneta a corso legale a tutti gli effetti, il suo utilizzo è paragonabile ad una moneta di questo tipo. Catge Coin e criptovalute in generale hanno la finalità di favorire la speculazione degli investitori; e di rappresentare un metodo di pagamento alternativo per le transazioni via web.

La volatilità delle criptovalute

Punto debole di queste monete tecnologiche è l’estrema volatilità, che di fatto non le rende di certo adatte a chi non ama il rischio elevato negli investimenti; ed anzi preferisce i tradizionali metodi di pagamento. Inoltre, in quanto moneta decentralizzata, criptovalute e Catge Coin sono stati sviluppati per essere non collegati ad alcuna supervisione o influenza governativa.

Catge Coin e Dogecoin: le nuova criptomonete che hanno fatto discutere

Catge coin di fatto è una meme-coin (collegata all’immagine di un gatto), come si può facilmente notare seguendo la pagina Telegram del progetto o quella Instagram, ossia un criptomoneta sorretta dall’entusiasmo della community del web e ovviamente dalla pubblicità che viene fatta dai vari influencer.

Dogecoin e il tweet di Elon Musk

E Catge coin segue la moda di abbinare le immagini degli animali alle valute virtuali. Ebbene sì: recentemente, infatti, è salito alla ribalta della cronaca Dogecoin, una moneta virtuale che ha come simbolo un cane Shiba Inu. Addirittura, detta moneta sarebbe nata per scherzo da un meme nel 2013, ma poi la sua popolarità è salita fino a diventare oggi una delle criptovalute più comprate in Italia e nel mondo. Ciò grazie ad una comunità molto attiva nel web ma soprattutto per merito dei tweet del noto Elon Musk, uno dei più grandi sostenitori di Dogecoin e delle criptovalute in generale.

Il Dogecoin, come accennato, è una criptovaluta creata alcuni anni fa, nell’Oregon (USA). Era ancora la prima repubblica dei social, e la comunità del web faceva per gioco circolare da un po’ un meme raffigurante uno Shiba Inu, razza canina giapponese. Da lì, agli ideatori della criptovaluta venne l’ispirazione per fondere l’interesse, già all’epoca, per le valute virtuali, con la tipica irriverenza del web, dando vita ad una sorta di crypto-meme, il Dogecoin. Da una sorta di ‘burla’, è poi venuto fuori un fenomeno con un peso economico di tutto rilievo, ma fino ad un certo punto. Perchè come per il Catge Coin, si tratta di una curva destinata a scendere.

Le differenze tra Dogecoin e Bitcoin