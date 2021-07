Attenti a non prosciugare il vostro conto mentre siete in vacanza. Ecco quindi alcuni consigli utili per proteggere i propri risparmi.

Ormai da più di un anno il Covid è entrato nelle nostre esistenze, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Un momento storico particolarmente complicato, con alcuni settori lavorativi maggiormente colpiti di altri dalla crisi economica in atto. Molti imprenditori, purtroppo, hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, con tante famiglie che si ritrovano a dover fare i conti con delle minori entrate. Fronteggiare le varie spese risulta sempre più difficile, tanto che molti decidono addirittura di rinunciare alle tanto desiderate vacanze.

A tal fine è bene sapere che, grazie ad alcuni semplici accorgimenti è possibile viaggiare senza spendere cifre da capogiro. Allo stesso tempo, una volta in vacanza, può capitare di abbassare un po’ troppo la guardia, finendo per mettere a rischio i propri risparmi. Proprio per questo motivo è sempre bene prestare la massima attenzione, attuando alcuni accorgimenti utili, volti a proteggere il proprio conto corrente. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Vacanze, attenti a non prosciugare il conto: ecco alcuni consigli utili

Con l’arrivo dell’estate sono in tanti a non vedere l’ora di poter finalmente staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana e trascorrere dei momenti all’insegna del relax. Attenti, però, a non abbassare troppo la guardia. Presi dal momento, infatti, può capitare di iniziare a spendere a destra e a manca senza riuscire a porsi un freno.

Se tutto questo non bastasse, le truffe sono sempre dietro l’angolo e per questo è fondamentale prestare sempre la massima attenzione. A tal fine, ad esempio, si sconsiglia di stare attenti al Wi-Fi pubblico. Tale rete, infatti, può essere sfruttata da alcuni malintenzionati per accedere al cellulare del malcapitato di turno. Per questo motivo, quando si è collegati ad un WIFI pubblico, si sconsiglia di accedere all’applicazione della propria banca o fare acquisti online.

Allo stesso tempo si consiglia di stare attenti anche quando si prelevano i soldi al bancomat. Sempre più spesso, purtroppo, si rischia di dover fare i conti con dei truffatori che cercano di clonare la carta. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, quindi, è opportuno scegliere sempre un bancomat illuminato e ricordarsi di proteggere con la mano il tastierino mentre si digita il PIN.

Proprio mentre si trascorrono dei momenti all’insegna del relax, inoltre, sono in molti a decidere di sfruttare questo tempo libero per fare degli acquisti online. Una pratica ormai sempre più diffusa, ma a cui bisogna prestare particolare attenzione. Le truffe, infatti, non vanno mai in vacanza e per questo è bene assicurarsi di acquistare solamente presso siti affidabili. In caso contrario si rischia di veder prosciugato il proprio conto senza nemmeno accorgersene.