Figlia di Cesare Paladino e compagna di Giuseppe Conte, ecco quanto guadagna Olivia Paladino. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Imprenditrice e manager nel settore alberghiero, Olivia Paladino è anche la compagna dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. In grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna

Olivia Paladino: chi è, altezza, carriera

Nome: Olivia Paladino

Altezza: 170 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 1980

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma nel 1980, Olivia Paladino è nota per essere la compagna dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Particolarmente riservata, sono poche le informazioni disponibili su di lei. È figlia di Cesare Paladino, proprietario del rinomato Hotel Plaza, nel cuore di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin.

Cresciuta in quella che viene definita la Roma bene, sembra che abbia frequentato le migliori scuole private della Capitale, ricevendo in questo modo un’istruzione eccellente. Imprenditrice e manager nel settore alberghiero, Olivia Paladino ha quindi deciso di seguire le orme del padre. In particolare si occupa di marketing, eventi e manifestazioni per l’hotel Plaza, collocato a poca distanza da Piazza di Spagna a Roma.

Olivia Paladino: vita privata, ex, compagno, figlia

Particolarmente riservata, della vita privata di Olivia Paladino si sa davvero ben poco. Ha una figlia, Eva, avuta da una precedente relazione. Attualmente, invece, è sentimentalmente legata all’ex Premier Giuseppe Conte. I due, a quanto pare, si sarebbero conosciuti nel corso di una riunione a scuola con i genitori, dato che i lori figli, nati entrambi nel 2008, frequentano lo stesso istituto.

Olivia Paladino: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Olivia Paladino. A tal proposito, stando a quanto riportato qualche tempo fa da Il Tempo, sembra che la compagna dell’ex Premier sia partecipe al 47,5% della Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio, per una stima di 10 milioni di euro in immobili.

Ma non solo, in base a quanto si evince da Money, un manager nel settore turistico, ovvero quello in cui lavora la Paladino, può percepire uno stipendio lordo annuo pari a ben 100 mila euro. È possibile quindi ipotizzare che la donna percepisca dei compensi simili, se non addirittura superiori. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni e al patrimonio di Olivia Paladino.

Olivia Paladino: Instagram e Facebook

La compagna di Giuseppe Conte sembra non amare particolarmente i social. Non si trovano, infatti, né su Instagram né su Facebook profili a suo nome con la ormai famosa spunta blu.