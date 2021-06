Figlia di Denis Verdini e compagna di Matteo Salvini, ecco quanto guadagna Francesca Verdini. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Laureata in economia, Francesca Verdini è anche la compagna del leader della Lega, Matteo Salvini. In grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna

Francesca Verdini: chi è, altezza, carriera

Nata a Firenze il 27 luglio 1992, Francesca Verdini è alta 172 cm, pesa 60 kg ed è del segno zodiacale del Leone. Figlia di Denis Verdini, ha una sorella di nome Diletta e un fratello di nome Tommaso con cui gestisce il famoso ristorante PaStation situato nei pressi di Montecitorio.

Si è trasferita a Roma per frequentare e conseguire la laurea, il 16 marzo 2021, in Economia presso l’Università LUISS. Vanta diverse esperienze sia nel campo dell’editoria che in quello imprenditoriale, con la sua carriera che procede anche nel campo cinematografico.

Ha collaborato con riviste come Ciak e lavorato per un società argentina che promuove networking nel campo dell’arte. Ma non solo ha lavorato come hostess e nel 2019 ha deciso di diventare produttrice, fondando la casa di produzione La Casa Rossa, che si occupa sia di progetti televisivi e pubblicità che di scrittura per cortometraggi. Nel 2021 diventa la produttrice del film Ghiaccio scritto da Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro.

Francesca Verdini: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Francesca Verdini si sa davvero ben poco. Nel 2019, dopo la fine della relazione con Elisa Isoardi, Matteo Salvini è stato fotografato assieme a Francesca Verdini, con cui storia d’amore prosegue a gonfie vele. Durante la fase due del lockdown, inoltre, il settimanale Chi ha immortalato la coppia alle prese con gli scatoloni per il trasloco. I due, infatti, convivono, con la Verdini che è riuscita ad instaurare un ottimo rapporto con i figli di Matteo Salvini, ovvero Federico e Myrta.

Negli ultimi tempi si sono fatte sempre più insistenti le voci in merito ad un possibile imminente matrimonio, con la stessa Verdini che, in un’intervista al settimanale Chi ha dichiarato: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare… Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza“.

Francesca Verdini: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratti di volti noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Francesca Verdini. Vista la sua famiglia d’origine e la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. Per farsi un’idea dei guadagni, ad esempio, interesserà sapere che in genere, stando ad alcune stime, un produttore televisivo può guadagnare da 1.200 euro al mese fino ad arrivare a toccare anche i 120 mila euro a trasmissione.

In quest’ultimo caso, ovviamente, si tratta di trasmissioni autorevoli a livello nazionale. Cifre, che, in alcuni casi posso risultare anche più elevate. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai trapelate informazioni in merito ai guadagni di Francesca Verdini.

Francesca Verdini: Instagram

Francesca Verdini è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti con i suoi oltre 35 mila follower.