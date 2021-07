Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare. Vodafone, infatti, stupisce ancora una volta con delle offerte mai viste prima, offrendo allo stesso tempo un regalo davvero incredibile.

Ormai da più di un anno il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze, costringendoci a cambiare molte nostre abitudini. Ne sono una chiara dimostrazione l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale, oltre ai vari altri accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Un periodo storico complicato, che ha costretto molti imprenditori ad abbassare le serrande delle proprie attività. Sempre più famiglie, di conseguenza, si ritrovano a riscontare delle serie difficoltà nel riuscire ad affrontare le varie spese, tanto da decidere di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A partire dalla spesa settimanale, fino ad arrivare alle bollette, d’altronde, sono varie le voci che vanno ad incidere sul bilancio famigliare. Tra queste si annoverano quelli per la telefonia mobile, che comprende ovviamente i costi per l’invio di sms, ma anche internet e chiamate. Varie sono le offerte proposte in merito dai vari operatori della comunicazione e proprio in questo ambito, pertanto, interesserà sapere che Vodafone è pronto a sbaragliare la concorrenza con delle offerte davvero incredibili. Se tutto questo non bastasse, è possibile portarsi a casa un regalo molto apprezzato, oltre che utile. Ma di cosa si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Vodafone sbaraglia la concorrenza: prezzi incredibili e buono Amazon da 100 euro in regalo

Ottime notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare sulle spese per telefonate, messaggi e traffico internet, beneficiando allo stesso tempo di un regalo davvero incredibile. Vodafone, infatti, assieme ad alcune specifiche offerte relative alla rete fissa, infatti, regala un buono Amazon dal valore di 100 euro.

Ne è un chiaro esempio la promozione Internet Unlimited+chiamate, che ad un costo pari a 25,90 euro al mese, offre la possibilità di viaggiare ad una velocità di 2.5 Gigabit al secondo. Ma non solo, sono previste chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile di tutta Italia. Non bisogna sostenere costi di attivazione, con il modem Wi-Fi Optimizer incluso nel prezzo.

La seconda offerta che permette di beneficiare del buono Amazon da 100 euro è il piano Vodafone Family Plan. Quest’ultimo prevede internet illimitato a casa con il Modem Wi-Fi 6, oltre a chiamate illimitate verso tutti. Inclusa nel prezzo una scheda SIM con giga illimitati e connessione 5G. Anche la scheda comprende minuti ed SMS illimitati, per un costo pari a 39,99 euro. Non sono previsti costi di spedizione, mentre bisogna sostenere il costo di attivazione, pari a 6,99 euro.