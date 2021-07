Presto cambierà lo standard delle trasmissioni televisive, con luglio che porta già a dover fare i conti con le prime novità. Ecco cosa sta succedendo.

L’ultimo anno ci ha visto cambiare molte nostre abitudini per via delle varie restrizioni volte a contrastare la diffusione del virus. Un periodo storico particolarmente complicato, che ha visto registrare, complice anche il distanziamento sociale, un aumento dell’utilizzo dei vari strumenti tecnologici, come smartphone e computer. Allo stesso tempo, a continuare a ricoprire un ruolo importante nel mondo della comunicazione è la televisione.

Quest’ultima si presenta come un apparecchio presente ormai in quasi tutte le abitazioni, offrendo la possibilità di attingere in modo facile e veloce a un gran numero di informazioni. Viste le sue caratteristiche, quindi, non stupisce che siano in molti a essere interessati ai cambiamenti che riguardano questo apparecchio, come ad esempio il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre. Una vera e propria rivoluzione che non passa di certo inosservata, con luglio che porta già a dover fare i conti con le prime novità. Ma cosa sta succedendo? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Digitale terrestre, luglio ricco di cambiamenti: tutto quello che c’è da sapere

A partire da settembre 2021 si assisterà allo spegnimento progressivo della codifica MPEG2 a favore dell’AVC, MPEG4. Dal 21 giugno fino al 30 Giugno 2022, inoltre, avverrà il passaggio al DVB-T2 con lo spegnimento delle trasmissioni in DVB-T. A partire da quel momento, pertanto, tutti i dispositivi non compatibili non riceveranno più il segnale.

Ma non solo, a partire da metà luglio si inizia già a dover fare i conti con i primi importanti cambiamenti. Quest’ultimi concernono l’aggiunta o la variazione di alcuni canali. Entrando nei dettagli, le modifiche di metà luglio riguardano sia i Mux regionali che quelli nazionali e la piattaforma satellitare Tivùsat. In particolare il cambiamento interessa:

A livello nazionale i Mux di Mediaset. Sui Mux 1 e i Mux 5 è stato inserito il canale Sky Sport Calcio HD alla posizione 473, al posto di Sky Sport Football. Il Mux 2 di Rete 4 presenta un nuovo canale alla LCN 235 al posto di Rinbow, che prende il nome di Canale 235.

i Mux di Mediaset. Sui Mux 1 e i Mux 5 è stato inserito il canale Sky Sport Calcio HD alla posizione 473, al posto di Sky Sport Football. Il Mux 2 di Rete 4 presenta un nuovo canale alla LCN 235 al posto di Rinbow, che prende il nome di Canale 235. A livello regionale i cambiamenti concernano il Trentino Alto-Adige e le Marche. È stato spento il Mux Videobolzano 33, con il canale che è stato spostato sul Ras Mux 3 alla posizione 10 con il nome di VB33. Si consiglia, inoltre, di risintonizzare in modo tale da verificare le modifiche ai canali del Mux 3 e 4 di Ras. Stesso discorso anche per il Mux 7 Gold Marche.

i cambiamenti concernano il Trentino Alto-Adige e le Marche. È stato spento il Mux Videobolzano 33, con il canale che è stato spostato sul Ras Mux 3 alla posizione 10 con il nome di VB33. Si consiglia, inoltre, di risintonizzare in modo tale da verificare le modifiche ai canali del Mux 3 e 4 di Ras. Stesso discorso anche per il Mux 7 Gold Marche. Tivùsat, con l’arrivo di luglio vede la nascita di due nuovi canali. Si tratta della Nuova TV Nazionale alla posizione 813 della piattaforma e il canale Sharing TV alla posizione 820.

Per poter vedere tutti i canali, quindi, non bisogna fare altro che risintonizzare il proprio decoder e il gioco è fatto.