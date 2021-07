Incredibile vincita con una giocata da 1 euro. Il vincitore baciato dalla fortuna si è ritrovato di colpo milionario.

La fortuna passa per Cianciana, nell’agrigentino. Li in terra siciliana, una giocata 1 euro al Million Day ha portato alla vincita di 1 milione di euro, il premio massimo per questo recente concorso che negli ultimi mesi ha distribuito quasi 30 milioni di euro in giro per il paese. Le modalità di gioco sono abbastanza semplici, con estrazioni quotidiane, fattore che incide chiaramente sulla possibilità da parte del giocatore di tentare ogni giorno la fortuna.

La tabaccheria di Provenzano, dove ha avuto luogo la giocata milionaria ha subito festeggiato la vincita, dichiarando però che l’identità del fortunato giocatore non è nota, almeno per il momento. I numeri fortunati, quello che hanno dato la possibilità al neo milionario di cominciare una nuova vita sono i seguenti: 1, 14, 23, 35, 52. Euforia li sul posto per una vincita che di certo stravolge in positivo ogni piano per il futuro.

Million Day: come funziona e quanto di vince al gioco dall’estrazione quotidiana

Il gioco, recente rispetto ai più consolidati Superenalotto, 10eLotto e quant’altro ha di certo riscosso molto successo negli ultimi mesi, considerato il numero di vincitori del premio principe, il milione di euro che fa gola un po’ a tutti. Una giocata e le varie possibilità di vincita in base a quanti numeri estratti risultano, di fatto, indovinati:

2 numeri: 2 euro.

3 numeri: 50 euro.

4 numeri: 1000 euro.

5 numeri: 1000000 euro

Nell’agrigentino è subito esplosa la festa, con la tabaccheria di corso Vittorio Emanuele invasa dai curiosi dopo aver ricevuto la notizia della vincita proprio li di 1 milione di euro. Ancora anonimo il vincitore anche se qualcuno prova a delinearne l’identikit.

Ancora una vincita insomma, ancora una cascata di euro che si riversano su un fortunato vincitore che da questo momento in poi dovrà soltanto realizzare quanto successo e capire come poter utilizzare al meglio il fantastico bottino conquistato.