Vodafone sterza sugli scatti tariffari. Special 50 Giga sale di 2 euro per i vecchi clienti. Per i nuovi vige il costo bloccato per i primi sei mesi.

Sarà l’aria di inflazione o semplicemente il momento non facile per tutti. Fatto sta che Vodafone ha deciso di optare per il rialzo. In realtà non è proprio una novità. Anche negli anni precedenti il provider britannico aveva previsto degli aumenti nel proprio prezzario relativo ad alcune precise offerte per i propri clienti. Solo che, stavolta, i rincari riguardano quelle promozioni che, in teoria, dovrebbero attrarre nuovi clienti, invogliati a scegliere Vodafone per la possibilità di una connessione a velocità super e disponibilità ampissima. Nello specifico, l’offerta ricaricabile Special 50 Giga.

Valida per i nuovi clienti come per i vecchi, la Special 50 Giga è fra le tariffe più apprezzate da chi ha scelto Vodafone da tempo e da chi contava di farlo ora. Anzi, probabilmente si tratta di una delle promozioni più competitive a livello generale, in grado di battagliare con altri provider che hanno puntato sul rimpinguamento dei Giga. Praticamente quello che veniva richiesto dai clienti, ormai sempre più lontani dall’utilizzo di internet sui mezzi fissi, come i pc.

Vodafone, il rialzo dell’offerta più ambita: le motivazioni

Lo scatto tariffario non è esattamente una novità per la rete mobile. Tuttavia, quando viene toccata un’offerta particolarmente vantaggiosa, le cose cominciano a cambiare. Vodafone ha previsto degli scatti già da qualche mese per una fetta di clienti della Special 50 Giga, con costi extra fino a 2 euro al mese. In pratica, chi si era abbonato con prezzo originario di 7,99 euro al mese, ne dovrà ora sborsare 9,99 alla stessa cadenza temporale. Stesso discorso per chi pagava 6,99 euro: ora toccherà versarne nelle casse di Vodafone 8,99 al mese. Contrariamente ad altre occasioni, niente extra per le soglie di consumo. Questo significa che, al prezzo attuale, si fruirà dell’offerta senza deroghe qualora si dovesse superare la soglia di Giga.

I vecchi clienti potranno farci ben poco. I nuovi, invece, potranno contare per la garanzia del costo bloccato per i primi sei mesi di abbonamento. Un modo utilizzato da Vodafone per attrarre nuovi utenti i quali, tuttavia, al termine della prima tranche dell’offerta non potranno fare a meno di confrontarsi con gli scatti tariffari senza extra. Da capire se la prospettiva di sei mesi a costo fisso sia più forte dello sguardo al futuro.