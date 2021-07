Idea estiva competitiva per Vodafone che richiama gli ex clienti per proporre un gradito ritorno. Piano tariffario a 7 euro con Vodafone Open incluso.

L’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition è l’accattivante proposta che Vodafone sta proponendo in questa calda estate agli ex clienti. Un sms per avvisare che tornando nella compagnia telefonica si potrà optare per il piano tariffario a 7 euro che include Vodafone Open. Ricevendo il messaggio, basterà connettersi telematicamente o recarsi in uno store per attivare l’offerta rispettando la data di scadenza personalizzata.

Vodafone Special 50 Digital Edition, scopriamo l’offerta

La Special Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti quanti i numeri nazionali e 50 giga di traffico internet mobile fino a 4G. Il messaggio che si riceverà in quanto ex clienti della compagnia specificherà il costo mensile del piano. In generale si parla di 7 euro mensile ma è possibile che l’importo sia differente da persona a persona.

Il costo della Sim e dell’attivazione è gratuito e, come accennato, l’sms conterrà la data entro cui attivare l’offerta.

Prova senza vincoli inclusa nell’offerta, ecco i dettagli

Le offerte Special 50 Digital Edition e Special 100 Digital Edition sponsorizzate dalle pubblicità della compagnia telefonica includono il servizio Vodafone Open. Parliamo della possibilità di provare senza vincoli l’offerta per 30 giorni. La proposta è rivolta ai nuovi clienti che passano o ritornano in Vodafone da un altro operatore prima di attivare le Special.

I dettagli della proposta prevedono un rimborso del costo di attivazione, dell’importo del primo mese di abbonamento e del costo della portabilità in uscita. E’ importante specificare che non tutti gli ex clienti ricevono un sms in cui è specificata la possibilità di aderire a Vodafone Open. Ciò non significa che non ne possano usufruire. Per avere ulteriori informazione e conoscere più approfonditamente costi e dettagli dell’offerta estiva è consigliabile chiamare l’800 034 663 oppure connettersi al portale o recarsi in uno store.