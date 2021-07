Tenere i soldi fermi sul conto corrente non si rivela essere sempre la scelta giusta. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il denaro non garantisce la felicità, ma indubbiamente aiuta a risolvere un bel po’ di problemi. A partire dalla spesa settimanale, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Non stupisce, quindi, che in un momento storico particolarmente complicato come quello attuale, a causa dell’impatto del Covid, siano sempre più le persone che decidono di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, evitando in questo modo inutili sprechi.

Una situazione che porta ad avere sempre più soldi fermi sui conti correnti, con le banche che, dal loro canto, cercano di correre ai ripari, spingendo i clienti ad investire. Molti esperti, infatti, sconsigliano di accumulare denaro in banca, in quanto questa viene ritenuta una mossa sbagliata. Proprio in tale ambito, quindi, sono in molti a chiedersi per quale motivo non bisogna tenere i soldi fermi in banca e cosa potrebbe accadere. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

