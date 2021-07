L’assegno di accompagnamento viene erogato a chi ha un’invalidità appurata al 100%. È previsto anche in alcuni casi non propriamente conosciuti

L’assegno di accompagnamento così come dice il nome viene elargito a coloro che a causa di alcune problematiche di salute piuttosto serie, non possono compiere le regolari azioni quotidiane in autonomia.

Per questo necessitano di un accompagnatore per poter deambulare e ciò in molti casi comporta delle spese di non poco conto, come ad esempio quella per il/la badante o anche delle attrezzature particolari per mangiare, dormire ed effettuare degli spostamenti. In parole povere l’Inps concede questo sostegno a coloro che hanno un’invalidità accertata al 100%.

Assegno di accompagnamento: le patologie visive che danno diritto all’indennità

Erroneamente siamo portati a pensare che queste situazioni interessino solo chi ha difficoltà motorie ed è relegato su una sedia a rotelle. La platea di beneficiari è molto più estesa e può comprendere anche coloro che sono affetti da patologie visive.

Solitamente questa prestazione è compatibile con la pensione di inabilità e con le pensioni di indennità per ciechi totali o parziali. Vediamo quindi nello specifico in quali casi le malattie dell’apparato visivo danno diritto a tale sostegno economico:

cecità assoluta in cui il campo visivo residuo sia inferiore al 3%,

osteogenesi imperfetta con forme gravi e frequenti di deformità, che possono avere un impatto devastante sul sistema visivo,

fibrosi cistica con manifestazioni palesi della patologia tali da compromettere la vista.

In queste spiacevoli situazioni (laddove siano permanenti) è possibile richiedere l’accompagnamento. Ovviamente l’auspicio è di non imbattersi mai in queste problematiche, perché un assegno di certo non può compensare un destino così avverso.

Ad ogni modo è bene conoscere queste dinamiche in modo tale da poter quanto meno ottenere un aiuto, perché oltre al danno fisico e morale, ci si aggiunge la beffa di dover far fronte a dei costi molto più elevati per potersi sostentare in maniera dignitosa. Motivo per cui questa opportunità non può assolutamente essere lasciata al caso.