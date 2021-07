La tessera sanitaria può essere richiesta on line. Pochi semplici passi per ottenere il prezioso e sempre più utile documento.

La tessera sanitaria da oggi on line. Una nuova innovativa soluzione per quello che è ormai diventato uno dei documenti più importanti di cui disporre. Non c’è situazione, atto, o in ogni caso dinamica che comprenda la presentazione di documenti che non comprenda anche la tessera che di fatto ha sostituito a tutti gli effetti il vecchio tesserino verde del codice fiscale. Il ministero preposto ha infatti disposto una nuova modalità di acquisizione.

Il Ministero dell’Economia e Finanze, con la collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato, ha messo a disposizione di tutti i cittadini una nuova applicazione che consente di scaricare in formato pdf e stampare di conseguenza una copia della propria tessera sanitaria. Il servizio, inizialmente era stato concepito esclusivamente per coloro i quali si trovavano nella condizione di avere la tessera sanitaria in scadenza dal 2000 in poi.

Tessera sanitaria: come ottenerla direttamente on line

Per ottenere una copia, per cosi dire della propria Tessera Sanitaria è necessario collegarsi alla rete ed entrare nell’area riservata al cittadino. A questo punto è necessario effettuare il login avendo a disposizione Tessera Sanitatia, Carta Nazionale Servizio, credenziali Fisconline oppure SPID. Una volta effettuato l’accesso in alto a destra apparirà il nostro codice fiscale insieme al nome ed alla regione di residenza. A quel punto bisognerà cliccare su “Stampa Tessera Sanitaria” ed il gioco sarà fatto.

In questo caso è giusto precisare che se la nostra tessera sanitaria è in corso di validità sarà effettuato il download con il pdf che potremo in ogni caso portare sempre con noi anche attraverso lo smartphone. Un servizio in ogni caso più che utile che consente di provvedere ad avere sempre con se la propria tessera sanitaria in corso di validità.

Il Ministero in questo caso, ha messo a disposizione dei cittadini un servizio davvero efficiente ed utile. Considerata l’importanza di tale documento, restarne senza, in certi casi, potrebbe rappresentare un serio problema per qualunque cittadino.