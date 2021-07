La giovane stella de tennis italiano all’appuntamento più prestigioso della sua carriera. Punto massimo per l’Italia.

La sua presenza in finale a Wimbledon contro Djokovic è già di perse un evento eccezionale per il nostro paese. Mai un italiano era arrivato al torneo inglese oltre la semifinale, quell’italiano era Nicola Pietrangeli. Matteo Berrettini ha conquistato le cronache sportive nelle ultime settimane per prestazioni che di certo non nascono oggi, ma sono il risultato di un cammino preciso fatto di sacrifici ed allenamenti che ha già mostrato i suoi prestigiosi frutti.

Matteo Berrettini: chi è, altezza, carriera

Nome: Matteo Berrettini

Altezza: 1,96 cm

cm Peso: 95 kg

Data di nascita: 12 aprile 1996

Luogo di nascita: Roma

Stabilmente, ormai, nella Top 10 del ranking Atp, oggi è al nono posto, Berrettini, romano di nascita con origini toscane, ecco spiegato il segreto della sua fede calcistica viola e gigliata, Berrettini ha superato ai quarti di finale di Wibledon Félix Auger-Aliassime, ed in semifinale Hubert Hurkacz. Unico italiano nella storia del tennis nostrano, Berrettini, ad essere arrivato almeno agli ottavi di finale in tutti i tornei del Grande Slam. Gli occhi del paese e del mondo sono tutti su sul giovane Matteo, stella nascente del tennis italiano.

Matteo Berrettini quanto guadagna e patrimonio

Il fisico possente di Matteo Berrettini 196 centimetri per 90 chili rappresenta senza dubbio una delle armi del tennista, allenato da Vincenzo Santopadre ed Umberto Rianna, cresciuto sportivamente al Circolo Canottieri Aniene sotto l’ala di Raoul Pietrangeli. In singolo, il forte Matteo, ha vinto in carriera quattro ATP Tour 250 e un ATP Tour 500, sempre a Wimbledon. In doppio, invece, Berrettini ha conquistato due ATP Tour 250 a Gstaad sulla terra rossa insieme a Daniele Bracciali ed a San Pietroburgo in coppia con Fabio Fognini.

Nel corso della sua carriera Matteo Berrettini ha guadagnato finora, secondo attendibili fonti, ben 6,5 milioni di dollari. Ma il suo anno fortunato, l’anno della svolta è senza dubbio questo 2021, on un valore dei guadagni finora accumulati pari già a 1,4 milioni di dollari. Oggi alle ore 15, Matteo Berrettini si gioca Wimbledon, il sogno contro Djokovic.

L’Italia e il mondo intero guarderanno oggi il prato verde di Wimbledon sotto i piedi dei due tennisti che ognuno a modo suo è pronto a fare la storia del tennis. Oggi, Matteo Berrettini cerca la vittoria per entrare di diritto nell’olimpo del tennis italiano e mondiale. Oggi si scrive la storia, l’Italia, in Inghilterra, due volte, per alzare al cielo trofei dal fascino e dalla storia leggendaria.

Matteo Berrettini chi è la fidanzata Ajla Tomljanović

L’attuale fidanzata di Matteo Berrettini è la tennista Ajla Tomljanovic, campionessa del tennis anche lei in gara nel torneo di Wimbledon. La tennista La tennista è croata, naturalizzata australiana, è nata a Zagabria il 7 maggio 1993 e ha 25 anni.

Matteo Berrettini chi è il fratello Jacopo

