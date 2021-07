La nazionale di Leo Messi si è imposta sul Brasile per 1-0 ed è tornata a vincere la Coppa America dopo 28 anni. Ecco quanto è valso il trionfo continentale

L’Argentina è nuovamente sul tetto d’America. La vittoria per 1-0 contro il Brasile firmata da Di Maria ha consentito alla selezione guidata di Lionel Scaloni di mettere nuovamente le mani sul trofeo, che mancava addirittura dal 1993.

Si tratta del primo trionfo con la casacca albiceleste per Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona è stato spesso oggetto di critiche in patria per via delle diverse finali perse. Stavolta ha contribuito con 4 reti e 1 rigore pesantissimo realizzato nella semifinale contro la Colombia. Grazie al suo apporto, la federazione argentina ha messo la mani anche su un lauto premio in denaro. Vediamo a quanto ammonta.

Coppa America: quanto ha incassato l’Argentina con la vittoria del titolo

Il 15esimo trionfo della storia della competizione (primo posto a pari merito con l’Uruguay) ha portato nelle casse dell’Argentina circa 6,5 milioni di dollari. A questi vanno aggiunti i proventi legati agli sponsor, di cui però non si conosce la cifra esatta.

Il Brasile finalista perdente del torneo ha invece ottenuto 3,5 milioni di dollari mentre alla Colombia terza classificata è stato concesso un premio di 3 milioni di dollari. Una fetta della torta è stata donata anche al Perù che grazie al quarto posto ha potuto beneficiare di 2,5 milioni di dollari.

Chi è arrivato ai quarti di finale si è visto assegnare 1,5 milioni di dollari a testa, nella fattispecie Ecuador, Cile, Paraguay e Uruguay. Il totale del montepremi era di 19,5 milioni di dollari.

Le compagini eliminate nella fase a gironi sono rimaste a bocca asciutta. Quindi per Venezuela e Bolivia che hanno lasciato la manifestazione anzitempo è stata una doppia beffa.

Ad ogni modo la scena è tutta per Messi e compagni che potranno contare anche sul premio dell’AFA, che deve necessariamente riconoscere dei bonus ad un gruppo storico, capace di sfatare un tabù che durava ormai da troppo tempo.