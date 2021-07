Scopriamo quanti soldi hanno intascato Conor McGregor e Dustin Poirier per aver combattuto l’UFC 264. Le cifre nel dettaglio

La saga dei combattimenti di arti marziali tra Conor McGregor e Dustin Poirier ha regalato un altro duello emozionante alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Alla fine ha trionfato lo statunitense a causa di un infortunio alla caviglia (subito negli ultimi istanti del primo round) del più blasonato irlandese (il combattente più pagato del mondo).

Tralasciando i risvolti sportivi, è interessante focalizzarsi sulle questioni economiche, in particolar modo sui guadagni dei due esponenti più amati di questa disciplina. Solitamente la UFC (Ultimate Fighting Championship) non si sbilancia troppo in merito a queste situazioni, ma rispondendo ad una richiesta di CNET ha di fatto rivelato le quote destinate ai combattenti.

Perché il vincitore dello scontro McGregor contro Poirier UFC non guadagnerà automaticamente più soldi?

Ad onor del vero non c’è una vera e propria rivelazione inerente quest’ultimo combattimento, ma lo si può dedurre in base alle sfide precedenti. Nella lotta McGregor-Poirier all’UFC 257 ad inizio anno, il primo ha intascato ben 5 milioni di dollari, nonostante abbia perso. Il vincitore invece si è dovuto accontentare del “magro” bottino da 1 milione di dollari.

Questo perché in questi sport da combattimento non contano solamente i risultati, bensì anche il blasone dell’atleta. Più sei in alto nella scala dei consensi e più guadagni. McGregor di fatto è ormai una stella in senso e i suoi match smuovono tifosi e media da tutto il mondo, per questo i suoi proventi sono così ingenti.

La rivista economica statunitense Forbes lo scorso maggio lo ha nominato l’atleta più pagato al mondo degli ultimi 12 mesi con un incasso stimato di circa 20 milioni di dollari. In base delle persone che hanno acquistato l’accesso pay per view per guardare il combattimento dell’UFC 264 si può dedurre il guadagno avuto in questa circostanza.

Visto il successo planetario dell’incontro si può facilmente constatare come, che anche in questo caso il conto in banca dei due pilastri delle arti marziali, si sia notevolmente ingigantito.