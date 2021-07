La promozione estiva permetterà l’accesso a calcio e sport ma anche alla fibra. Tim e Dazn rafforzano ulteriormente la loro offerta.

Altra combinazione fra Tim e Dazn, sempre più sinergici sul fronte pallone. L’azienda delle comunicazioni e la piattaforma streaming, recentemente in grado di spodestare Sky dal monopolio del calcio italiano, realizzano una nuova offerta, combinata fra Tim Vision e la stessa Dazn, che consentirà di estendere a dismisura la propria offerta sullo sport on demand. Serie A, Champions League, Europa League: tutto in un solo abbonamento, nel quale sarà compresa anche una branca Infinity+, che darà diritto a ulteriori visioni.

La maxi offerta dell’estate non si lascia sfuggire nemmeno le venture Olimpiadi di Tokyo. Non ci sarà il pubblico e, forse per questo, l’offerta televisiva viene quasi triplicata. La promozione Tim Vision + Dazn prevede anche l’inclusione di Eurosport Player per i successivi dodici mesi.

LEGGI ANCHE >>> TimVision, nuove offerte! Occhio ai prezzi in arrivo per Disney+, Netflix e Dazn

Dazn e Tim Vision, insieme per lo sport: la maxi offerta estiva

Il costo della promozione, per chi è già cliente Tim, si attesterà a 19,99 euro per un anno. Senza contare che, fino al 31 agosto, ci penserà Tim. Sarà proprio l’azienda, infatti a offrire il primo mese di abbonamento. Per i nuovi clienti, invece, il prezzo sarà di 19,90 euro per dodici mesi e, come nel primo caso, ci sarà la promozione fino al 31 agosto. Qualora si desiderasse aggiungere la fibra (1 Giga con contributo all’attivazione di 10 euro per 24 mesi) il costo salirebbe di altri 29,90 euro. Con l’attivazione online, inoltre, saranno disponibili anche chiamate illimitate e il modem Tim Hub+, a 5 euro al mese per 48 mesi.

LEGGI ANCHE >>> Dazn, quali i costi per vedere la nuova Serie A? Non te li aspetteresti

Con l’abbonamento per il calcio e il resto dello sport, verrà garantito l’accesso a Dazn. Quindi, a disposizione ci sarà tutta l’offerta della piattaforma streaming, quest’anno particolarmente ricca. Incluse, oltre alla Serie A, anche le coppe europee e l’intrattenimento di Tim Vision, oltre al decoder TimVision Box. In caso di problemi, l’abbonamento potrà essere disdetto in ogni momento. Il costo mensile per l’offerta Tim Vision Calcio e Sport è di 34,99 euro. Entro il 28 luglio si avrà diritto allo sconto: 19,99 euro per 12 mesi a partire dall’1 settembre poiché, come detto, fino al 31 agosto non si pagherà nulla. Dal 1° settembre 2022, il costo sarà di 34,99 euro.