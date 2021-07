La moneta che celebra il personale sanitario è stata rilasciata a maggio in 3 milioni di pezzi. Ma su Ebay è già presente, al prezzo di 5 euro.

“Grazie”. E’ la parola che campeggia sul retro della moneta da 2 euro coniata in omaggio al personale sanitario in prima linea durante la pandemia. Ma, in fondo, è anche quella che ognuno di noi porta con sé, soprattutto coloro che in prima persona hanno sperimentato quanto indispensabile sia stato l’aiuto di medici e infermieri per contrastare il Covid. Durante il lockdown, praticamente ogni sera, gli italiani si affacciavano dai balconi, per un conforto reciproco ma anche per rivolgere un pensiero a chi, in quei momenti, si trovava nella trincea più esposta al fuoco di un nemico invisibile ma letale.

Ora che il nostro Paese, come molti altri, cerca di tirarsi fuori da un anno e mezzo di difficoltà estreme, il Ministero dell’Economia sceglie di non dimenticare quelli che da tutti noi sono stati chiamati eroi e angeli. Una moneta non basta, naturalmente, ma è un primo segno di gratitudine. L’Italia, infatti, è stato il primo Paese europeo a confrontarsi severamente con il virus e le immagini di medici e infermieri sfiniti nei reparti Covid non sono mai uscite dalla coscienza popolare.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato questa mattina la nuova #CollezioneNumismatica2021: 15 soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane. ▶️ https://t.co/3KnvLRAJde pic.twitter.com/n2uWNhGBOx — MEF (@MEF_GOV) January 21, 2021

La moneta da 2 euro che celebra il personale sanitario: quanto costa su Ebay

La Zecca dello Stato ha fatto sapere di aver rilasciato tre milioni di pezzi di questa nuova moneta. Tutte con il loro “Grazie” stampato a grandi caratteri, giusto sopra l’immagine di due medici accompagnati dalla croce del soccorso. Non una moneta commemorativa, quindi, ma un segno di riconoscenza. E, di fatto, un’onorificenza a tutto il personale sanitario, medici e infermieri, che hanno dato il meglio di sé stessi. In alcuni casi confrontandosi direttamente con il virus.

La moneta è stata resa disponibile a maggio ma, naturalmente, i 3 milioni di pezzi non l’hanno resa di facile reperibilità. Tuttavia, è già presente su Ebay qualcuno che l’ha messa in vendita, al modico prezzo di 5 euro. Come spiegato dal Ministero dell’Economia in un comunicato, i temi “vogliono rappresentare un sentimento di unità e coesione nazionale che si esprime nella celebrazione di personaggi, eventi storici e artisti che sono simboli della nostra tradizione e cultura d’impresa. Ma anche nella gratitudine verso coloro che, nell’anno segnato dalla pandemia di COVID-19, hanno messo senza riserve la loro professionalità al servizio della comunità“. In poche parole, non è questione di prezzo.