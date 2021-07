Ottime notizie per coloro che hanno deciso di conservare le vecchie Lire. Esistono delle monete da 50 Lire che a oggi sono molto ricercate e valgono una fortuna.

La casa rappresenta da sempre il posto sicuro dove potersi rifugiare e staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Ma non solo, è il luogo dove custodiamo i nostri più cari ricordi e oggetti preziosi, che segnano inevitabilmente la nostra vita. Ne sono un chiaro esempio i tanto cari vecchi giocattoli, così come alcuni oggetti tramandati dai propri nonni. Tra questi si annoverano anche alcune monete rare, che spesso si rivelano essere un’importante fonte di guadagno. Lo sanno bene gli appassionati di numismatica e i collezionisti, costantemente alla ricerca di pezzi davvero unici nel loro genere.

Nel 2002, ricordiamo, si è assistito al definitivo passaggio dalle vecchie Lire all’Euro. Un momento importante, che ha segnato inevitabilmente un’epoca. Sono trascorsi quasi vent’anni da quando la moneta unica è entrata a far parte delle nostre vite, eppure ancora oggi sono in tanti a provare un senso di nostalgia ricordando le vecchie monete. Tra queste due esemplari da 50 Lire che ad oggi si rivelano essere un vero e proprio tesoro. Ecco di quali si tratta.

LEGGI ANCHE >>> Ma sul serio le vecchie lire valgono una fortuna? La verità che non ti aspetti

Monete rare, se hai queste 50 lire in casa ti ritrovi con un tesoro: ecco di quali si tratta

Come noto vi sono alcune vecchie monete che ad oggi valgono una vera e propria fortuna. Si tratta di vecchie lire che, oltre ad avere un importante valore dal punto di vista affettivo, possono offrire la possibilità di guadagnare un bel po’ di soldi. Gli esperti di numismatica e i collezionisti, d’altronde, sono sempre alla ricerca di monete rare e uniche nel loro genere.

Riconoscerle non è sempre facile e per questo si consiglia di rivolgersi ad un esperto del settore, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Entrando nei dettagli, dovete sapere che esistono due esemplari da 50 lire davvero preziosi e molto ricercati. Particolarmente rare, si tratta delle 50 lire Vulcano di prova, del 1950 e del 1953.

Realizzate entrambe con materiale acmonital, quelle del 1950 pesano 7,3 g e hanno un diametro di 25 mm. Le monete del 1953, invece, pesano 6,18 g e hanno un diametro di 21,8 mm. Vista la rarità, tali monete sono in grado di garantire delle cifre da capogiro.

LEGGI ANCHE >>> Lire in banconote o monete: se le avete ancora potreste diventare ricchi

Entrando nei dettagli, le 50 lire del 1950 sono state vendute, nell’aprile del 2013, per un valore pari a ben 3.450 euro. Quelle del 1953, invece, sono state vendute nel marzo del 2017 per ben 11.800 euro. Delle cifre non affatto indifferenti, quindi, per delle monete davvero uniche nel loro genere.