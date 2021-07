I tentativi di raggiro sui social network sono sempre più numerosi. Stavolta a segnalarlo è stata Karina Cascella volto noto dei programmi di Maria De Filippi

Viviamo ormai in un mondo in cui siamo sommersi da tentativi di truffe e di manipolazioni ai fini di estorcere denaro al prossimo. Il vero problema è la continua innovazione da parte degli hacker e dei malviventi, che con escamotage sempre diversi, riescono sempre ad attirare qualcuno nella propria trappola.

Al passo con i tempi uno dei canali più utilizzati è quello dei social network, che ormai pullulano di strani annunci da cui bisognerebbe diffidare di primo impatto. A tal proposito, andiamo a scoprirne uno che ha decisamente del clamoroso.

Karina Cascella: il tentativo di truffa segnalato nelle sue stories di Instagram

A portarlo alla luce è stata Karina Cascella, famosa per aver preso parte per anni al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Tra le sue stories su Instagram è sbucato fuori uno screenshot (riportato nell’immagine sovrastante) abbastanza strano, che può avere varie interpretazioni.

La prima è probabilmente riconducibile a qualcuno che ha usato il suo nome per provare ad ingannare gli utenti. D’altronde la modalità del generoso donatore, desideroso di elargire denaro a degli sconosciuti fa decisamente acqua da tutte le parti.

L’altra ipotesi è che si sia imbattuta in questo “strano” annuncio e abbia voluto segnarlo ai propri followers in modo tale da evitargli spiacevoli sorprese. In effetti rendere noti questi tranelli è uno dei metodi migliori per far assumere maggiore consapevolezza alle persone.

Purtroppo la tecnologia e i lunghi periodi di restrizioni hanno in qualche modo favorito coloro che vivono di questi squallidi imbrogli. Quindi, quando si naviga in rete si devono necessariamente tenere gli occhi ben aperti, perché sia tramite email, sia su Whatsapp o semplicemente sui propri profili social è abbastanza frequente imbattersi in annunci o avvisi poco chiari che potrebbero indurre a compiere azioni deleterie per le nostre tasche.