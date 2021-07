Sognava una casa ed un automobile. La fortuna ha deciso di accontentarla. La vincita è letteralmente strepitosa.

Una incredibile storia che arriva direttamente da Kelowna, in Canada. Una vita spesa tra mille difficoltà ed il desiderio perenne di poter acquistare una casa ed una vettura nuova. Il sogno stavolta si è realizzato, la fortuna ha voluto darle una mano, consistente, determinante per far si che quei desideri diventassero realtà. Darlene Curylo era entrata in quel Circle K Convenience per fare la solita spesa, poi l’idea di acquistare un biglietto Gratta e vinci.

Sfidare la sorte, richiamare a se la fortuna, provarci, come forse successo invano anche altre volte. Ma in questa occasione, le cose sono andate diversamente. Quello che è successo dopo, nel parcheggio di quel centro commerciale è qualcosa di emozionante. Il biglietto grattato lentamente e quei simboli insieme ai numeri che le hanno subito fatto pensare ad uno scherzo o ad un errore. Non le sembrava vero, niente le sembrava possibile.

Gratta e vinci: la cifra conquistata è davvero incredibile ed inimmaginabile, 3 milioni di dollari

La vincita, quella cifra comparsa li, su quel biglietto, è di quelle che fanno girare la testa di quelle che sembrano portarti per un attimo fuori dalla realtà, ed infatti alla protagonista di questa vicenda non sembra vero il fatto di aver vinto tutti quei soldi. 3 milioni di dollari. Una casa, un’automobile e molto altro ancora. Una cifra assolutamente eccezionale, di quelle che entrano nella tua vita e ne fanno qualcos’altro, sulle ali di un irrefrenabile entusiasmo.

Il ritorno a casa ed il biglietto immediatamente mostrato ad un amico, la chiamata alla sorella, niente sembrava vero in quel momento. Qualcosa stava facendo della vita di Darlene un sogno ad occhi aperti. Gli stenti, le problematiche classiche della vita spazzate via in un solo colpo, ora tutto avrà un sapore diverso, tutto avrà un altro senso.

Tante le emozioni regalate da un Gratta e vinci, un semplice biglietto acquistato per poco, che può trasformarsi nella porta verso un futuro migliore, più sereno e felice. La fortuna ha voluto per la nostra protagonista, tutto questo.