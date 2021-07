Una vicenda che ha dell’incredibile. La casualità che porta all’acquisto di un biglietto Gratta e vinci e la pioggia di milioni.

La vincita straordinaria arrivata per caso, quasi senza cercarla. A volte la fortuna è capace di scherzi davvero incredibile. Milioni di giocatori che puntualmente cercano la fortuna senza mai trovarla, poi per caso, mentre in un negozio di alimientari stai acquistando una bottiglia di latte, arriva l’idea di sfidare la fortuna, cosi quasi per caso, come se qualcosa ti dicesse di farlo. Il biglietto le strisce da grattare via e poi l’incredibile conferma, 10 milioni di dollari.

E’ successo negli Stati Uniti, a Staten Island, dove Susantha Fleming è riuscita a vincere l’intero Jackpot con un bigietto acquistato in un negozio di alimentari. Per caso, quasi senza volerlo, attirata forse dalla curiosità di provarci. 10 milioni di dollari una cifra davvero incredibile capace di spazzare via ogni certezza, cosi come ogni pensiero, ogni problema di natura economica. Una situazione davvero incredibile in cui molti vorrebbero ritrovarcisi.

Gratta e vinci: l’intero jackpot portato via al negozio di alimentari

La vicenda ha quasi del grottesco considerando i tentativi che puntualmente un giocatore più o meno incallito porta a termine pur di riuscire a vincere qualcosa. La gioia, anche la curiosità della vittoria, anche di una piccola cifra. Quello che succede a New York va fuori da ogni logica considerato ciò che in genere si riesce a fare pur di trovare il biglietto fortunato, ed invece, in questo caso, un tentativo del tutto casuale ed una valanga di milioni difficili anche da contare.

Gli uffici di Stato della lotteria hanno comiunicato l’incredible vincita, fornendo tutti i dettagli di quanto accaduto. Di certo l’opinione pubblica sarà rimasta scossa, in positivo per quanto appreso. Vincere 10 milioni di dollari, mentre si acquista una bottiglia di latte, scegliendo per puro caso un biglietto tra i tanti disponibili, è una cosa che ha davvero dell’incredibile.

La New York Lottery sforna un altro giocatore diventato di colpo milionario. Chiamiamola fortuna, chiamiamola buona sorte, cambia poco. Quello che conta è il risultato finale, ed in questo caso è stato ampiamente raggiunto.