Per poter partecipare alla lotteria degli scontrini, ricordiamo, non bisogna fare altro che acquistare beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro, presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi. In questo modo si generano dei biglietti virtuali che permettono di prendere parte all’estrazione, con in palio ricchi premi in denaro.

Ogni mese, infatti, vengono distribuiti 10 premi mensili da 100 mila euro per chi compra e altrettanti premi da 20 mila euro per gli esercenti. Ma non solo, le estrazioni settimanali mettono in palio 15 premi da 25 mila euro per chi acquista e 15 premi da 5 mila euro per gli esercenti. Nel 2022, inoltre, verrà svolta un’estrazione annuale, con un premio da 5 milioni di euro per chi acquista e 1 milione di euro per chi vende.