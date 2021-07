Doppia vincita in Veneto ma i 100 mila finiscono in Emilia-Romagna, Sardegna, Marche e Calabria. La Lotteria degli Scontrini sorride un po’ a tutti.

Altro giro, altra estrazione. La Lotteria degli scontrini continua a elargire premi e, come nelle altre occasioni, c’è chi sorride sul serio. Stavolta tocca al Veneto, che realizza una doppietta da paura, aggiudicandosi due premi da 25 mila euro. Un altro da 100 mila, invece, finisce a Forlì. Questi verdetti più importanti della giornata di estrazione per la Lotteria, giunta al quinto appuntamento mensile coi codici vincenti, che premiano 10 partecipanti con una vincita da 100 mila euro a testa. E, come detto, è il Veneto a fare la parte del leone.

Sono le cittadine di Longare, nel Vicentino, e Falcade, in provincia di Belluno, a sorridere con due dei premi da 25 mila euro. Gli altri vengono vinti a Marciana Marina (Livorno) e Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Sorridono anche Lazio (Velletri, provincia di Roma) e Trentino-Alto Adige (Lasa Laaz, provincia di Bolzano), che si aggiudicano due dei premi da 10 mila euro. Come sempre, è l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli a diramare l’elenco dei codici vincenti. E lì sarà possibile verificare l’esito della propria Lotteria degli Scontrini.

Lotteria degli Scontrini, la mappa delle vincite

Valgono le solite regole. Ai vincitori verrà comunicata la vincita con raccomandata o tramite Pec, se segnalata, con l’obbligo di recarsi entro 90 giorni dalla ricezione dell’informativi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente sul territorio. In sede, sarà effettuata l’identificazione del vincitore e verranno indicate le modalità di pagamento, obbligatoriamente tramite bonifico bancario o postale. Le prossime estrazioni, con le medesime regole, seguiranno il seguente calendario:

giovedì 12 agosto;

giovedì 9 settembre;

giovedì 14 ottobre;

giovedì 11 novembre;

giovedì 9 dicembre.

Tornando alle vincite della Lotteria degli Scontrini, particolarmente felici saranno nel Centro-Nord: come detto, uno dei premi da 100 mila euro finisce a Forlì, in Emilia-Romagna, mentre un altro si registra a Fano (Pesaro-Urbino). Altre vincite sono segnalate a Cagliari (Sardegna) e Crotone (Calabria). Non va male nemmeno alle città che hanno registrato le vincite da 25 mila euro. E anche qui, le ripartizioni sono piuttosto eque. La Lotteria degli Scontrini si conferma generosa un po’ con tutta la Penisola.