Una giocata davvero eccezionale per una vincita di tutto rispetto. Un terno secco giocato sulla ruota di Napoli.

Una giocata davvero incredibile, di quelle che probabilmente nella vita riscono una sola volta, quando riescono. Tre numeri, 4 – 5 -35, una giocata coraggiosa, terno secco, su una ruota che con il lotto ha già tanto in comune, quella di Napoli. Niente di più azzeccato. La vincita è di quelle che stando a ciò che si legge in giro tra Superenalotto ed altro, potrebbe sembrare addirittura modesta, ed invece, è un cifra di tutto rispetto, 135mila euro.

Tre numeri, uno dietro l’altro, scelti per chissà quale motivo, messi insieme per chissà quale mistica o realistica coincidenza. Tre numeri che messi insieme portano gioia ed emozione. Tre numeri che chissà, magari riusciranno a sistemare qualche problema economico, magari potranno aiutare una famiglia nel proprio percorso di vita, potranno fare tanto bene, insomma. 135mila euro, per tornare a sorridere alla vita, per tornare a sperare ed a gioire come un tempo.

LEGGI ANCHE >>> 10eLotto: lo ha fatto per cinque volte e ha vinto una cifra che gli ha stravolto la vita

Lotto, il terno delle meraviglie sulla ruota di Napoli: tutti i premi della giornata

Altre vincite si sono verificate ieri oltre il meraviglioso terno secco napoletano da 135mila euro. A Nibionno, in provincia di Lecco, sempre al Lotto sono stati vinti 65mila euro, mentre ancora a Napoli una vincita di 47.500 euro. Quasi 170mila giocate vincenti realizzate nella giornata di ieri , per un valore complessivo di 5,4 milioni di euro vinti. In totale, dall’inizio dell’anno, le vincite al Lotto salgono a 595 milioni di euro. Una cifra davvero eccezionale.

Altre vincite si sono realizzate a Cantù con un bottino da 50mila euro, mentre ad Ascoli Piceno ed a Seregno sono stati portati a casa 15mila euro per vincita. Il 10eLotto, da inizio anno ha fatto vincere un totale di 3,1 miiardi di euro, altra cifra davvero sensazionale.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, la Super Stella regala una vincita da sogno: è ricco per sempre

La giornata ha portato insomma molte tanta gioia in tutto il paese con vincite davvero eccezionali ed altre assolutamente rispettabili seppur di minore importo. Il Lotto e gli altri gioco continuano a fare breccia nelle attenzioni e nella testa degli italiani, che giocano, giocano e ancora giocano ed ogni tanto, vincono qualcosina.