L’iPhone 13 rischia di essere un grande flop per la compagnia Apple. Il rifiuto all’acquisto dello smartphone è certo da parte di tanti utenti.

In molti dicono “no” all’iPhone 13 e il motivo del rifiuto è da ricercarsi in una tradizione popolare che identifica il numero 13 come portatore di sfortuna. Sembra strano, ma nei 2021 ci sono ancora tante persone che non rinunciano alle superstizioni mentre sono pronte a salutare in modo deciso la possibilità di avere tra le mani un altro gioiellino della Apple.

iPhone 13 porta sfortuna, gli utenti boicottano la Apple

Un sondaggio ha espresso chiaramente la possibilità che l’uscita della gamma iPhone 13 possa rivelarsi un grande flop. Un numero elevato di persone intervistate ha chiaramente espresso la volontà di non acquistare l’iPhone 13 proprio per il numero 13. Si prevede, dunque, un insuccesso della nuova gamma anche se gli smartphone di prossima uscita saranno tra i più tecnologici presenti sul mercato.

I device avranno caratteristiche uniche e funzionalità sorprendenti ma, nonostante queste premesse, un utente su 5 ha detto che non comprerà l’iPhone 13 mentre 3 persone su 5 lo acquisterebbero solo dopo un cambio di nome, anzi di numero.

13, 14, rivoluzione totale, cosa dovremo attenderci?

In Italia la credenza porta ad attribuire la sfortuna al numero 17 ma in America è il 13 il numero dispettoso. La superstizione è talmente radicata – anche in un mondo razionale, tecnologico e sempre più scientifico – che l’unica strada concessa alla Apple per non rischiare un flop sembrerebbe essere quella di modificare l’idea iniziale.

Alcuni utenti suggeriscono di passare direttamente alla dicitura iPhone 14, altri preferirebbero acquistare l’iPhone 21 o 12s. L’azienda di Cupertino ha tempo fino a settembre (mese in cui è previsto il lancio della nuova gamma) per prendere una decisione e scrivere il destino del modello iPhone 13.