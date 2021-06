Quanto guadagnano le coppie, i tentatori e le tentatrici di Temptation Island? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Temptation Island, con la prima puntata che andrà in onda, in prima serata su Canale 5, mercoledì 30 giugno. Al timone del programma, come sempre, Filippo Bisciglia, pronto a raccontare il “viaggio dei sentimenti” delle coppie protagoniste del reality. Ben sei le coppie pronte a mettere alla prova il loro amore, con tentatori e tentatrici che dal loro canto contribuiranno a rendere loro la vita difficile.

Un programma che, a distanza di anni, continua ad attirare un grande interesse da parte del pubblico, con i telespettatori curiosi di scoprire come si evolveranno le storie dei protagonisti. Non stupisce, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su tentatori, tentatrici e coppie, come ad esempio a quanto ammontino i loro guadagni.

Temptation Island, quanto guadagnano coppie e tentatori: le cifre che non ti aspetti

Il 30 giugno 2021 andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati del programma, che non vedono l’ora di scoprire come si comporteranno le coppie, pronte a mettere in gioco i propri sentimenti. Entrando nei dettagli, sono sei le coppie in gioco in occasione dell’edizione 2021 del reality, ovvero: Manuela e Stefano; Valentina e Tommaso; Claudia e Ste; Jessica e Alessandro; Natascia e Alessio; Floriana e Federico.

Assieme a loro, pronti a metterli in difficoltà, 25 single, ovvero 12 tentatrici e 13 tentatori. Una nuova edizione che si preannuncia ricca di sorprese, con molti curiosi di sapere anche quanto guadagnino i protagonisti del reality. Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i compensi delle coppie e dei single. A tal proposito, stando a quanto rivelato qualche anno fa da Dagospia, sembra che le coppie firmino un contratto che prevede un compenso pari a 1.800 euro per circa due settimane di permanenza nel programma.

La durata massima nel villaggio è di 21 giorni, con i guadagni che arriverebbero pertanto a ben 2.700 euro. Anche i tentatori e le tentatrici, dal loro canto, percepirebbero dei compensi simili. A tutto questo bisogna poi aggiungere le tre settimane all inclusive offerte dal programma in un contesto da sogno. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili notizie certe in merito ai compensi dei concorrenti di Temptation Island.