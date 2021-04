Quanto guadagnano i naufraghi, la conduttrice e gli opinionisti de L’Isola dei famosi? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Lunedì 15 marzo 2021 è ufficialmente iniziata la nuova edizione de L’Isola dei famosi, con molti volti noti del mondo dello spettacolo pronti a mettersi alla prova. Al timone del programma Ilary Blasi, con al suo fianco, in veste di opinionisti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Un cast in grado di attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico, con molti che sono curiosi di sapere a quanto ammontino i compensi dei vari protagonisti del reality.

A quanto pare i cachet dovrebbero essere in linea con quelli degli altri programmi della rete, con i compensi che variano in base alla permanenza sull’isola. Ma non solo, non tutti percepiscono gli stessi guadagni. Quest’ultimi, infatti, risultano differenti a seconda della popolarità del vip. Più un concorrente è famoso, quindi, più alto sarà il compenso. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le ultime indiscrezioni in merito.

L’Isola dei famosi, quanto guadagnano i concorrenti: i cachet di naufraghi, conduttrice e opinionisti

I compensi dei naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno da sempre destato particolare interesse, con vari rumors che si sono susseguiti nel corso degli anni. Ebbene, come già detto i cachet differiscono da un concorrente ad un altro, a seconda della sua popolarità. Per quanto riguarda l’edizione 2021 del reality, sembra che Elisa Isoardi sia tra le più pagate della stagione in corso, con un compenso che dovrebbe essere pari a 15 mila euro a settimana. A seguire troviamo Daniela Martani e il visconte Guglielmotti con cachet pari a 12 mila euro a settimana. Gli altri percepirebbero dei compensi leggermente più bassi, con cifre comprese tra 7 mila e 10 mila euro a settimana.

Oltre ai concorrenti, non si possono non citare la conduttrice e gli opinionisti del programma. A quanto pare Ilary Blasi percepirebbe 50 mila euro a puntata, mentre il cachet dell’inviato Massimiliano Rosolino dovrebbe essere pari a 30 mila euro. Il cachet scende a 25 mila euro per Elettra Lamborghini e 20 mila euro per Iva Zanicchi. Non è dato sapere, invece, a quanto ammontino i guadagni di Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Come già detto, però, si tratta di rumors e non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i cachet dei vari protagonisti de L’Isola dei famosi.