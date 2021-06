Una di quelle vincite che fa venire un sacco di dubbi a quanti vivono intorno al fortunato vincitore. Tanti dubbi.

Il Win for Life non è un gioco come gli altri, la sua vincita non arriva come tutte le altre, il premio non è di quelli che puoi rischiare di dilapidare. Oggi ricco, milionario, e domani sul lastrico perchè magari hai perso tutto, hai investito male, hai fatto in modo che quel patrimonio svanisse nel nulla. Il Win for Life è altra cosa, una rendita ventennale, qualcosa di assolutamente diverso. 3mila euro al mese, per 20 anni, una vera e propria pacchia, insomma.

Nel novarese, l’ennesima vincita. La giocata fortunata presso l’Edicola Tabacchi di Corso Roma, la scorsa domenica. La combinazione vincente 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19. Numerone: 17, in città è già caccia al vincitore, tutti vorrebbero sapere di chi si tratta, che volto ha, come spenderà quei soldi, sono tanti i dubbi che attanagliano la mente di quelli che generalmente circondano il vincitore di un concorso come questo, uno su tutti.

Win For Life, la sua vita da oggi è cambiata: la vincita con una giocata da 2 euro

2 euro sono bastati al fortunato vincitore per portare a casa una vera e propria fortuna. 3 mila euro al mese per 20 anni, qualcosa di assolutamente eccezionale, in pratica zero pensieri, zero preoccupazioni, un salvadanaio che mensilmente si rifornisce, una tipologia di vincita, davvero eccezionale. Lo pensano anche li, nel novarese, dove la giocata vincente fa ricco un abitante del posto. Molti sussurrano l’eventualità che magari la persona potrebbe anche lasciare il posto di lavoro.

Pensieri, supposizioni, riflessioni fatte cosi, tanto per. Certo, magari, se si ha già un lavoro, considerare la cosa come una sorta di integrazione non sarebbe del tutto male. 3mila al mese di integrazione piacerebbe un po’ a tutti. Intanto i dubbi dei concittadini aumentano, chi sarà mai ad aver vinto.

Winf for Life, cosi come Turista per sempre, fanno parte di un’altra categoria di giochi, molto più particolare, diverse da ciò che siamo abituati a concepire in quanto a modalità vincita, ma in realtà, che vincita, e che bella modalità, 20 anni di assoluta serenità.