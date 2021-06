Grana Padano attenti all’etichetta: le rassicurazioni del Consorzio

Nei giorni scorsi la Rapid Alert System for Food and Feed della Commissione Europea, nota con l’acronimo di RASFF, ha pubblicato una notifica riguardante proprio il Grana Padano. In particolare, attraverso la notifica del 25 giugno, è stato chiesto di indicare sull’etichetta un lisozima apparentemente non dichiarato.

Una vicenda che non è passata di certo inosservata, con il Consorzio che ha immediatamente provveduto a fornire rassicurazioni in merito. Come riportato da Money, infatti, il Consorzio Tutela Grana Padano ha spiegato che “non è mai esistita in commercio alcuna confezione riportante la scritta e il logo Grana Padano in cui sia omessa l’evidenza della presenza del lisozima da uovo“.

Anche perché “il Consorzio di Tutela e l’organo terzo di controllo incaricato dal Mipaaft impongono che in etichetta venga sempre riportata la presenza del lisozima da uovo. Non esiste pertanto alcun alert verso il Consorzio di Tutela o il prodotto in quanto tale“.

Il Consorzio, pertanto, rassicura che non vi è “nessunissimo problema sanitario, che è sempre stato tutto correttamente indicato sulle etichette di Grana Padano“. A tal proposito, infatti, è bene ricordare che il lisozima oggetto di interesse non è di per sé dannoso per l’uomo. Si tratta, tuttavia, di un allergene per alcune persone e, per questo, deve essere esplicitamente indicato sull’etichetta.