Un’offerta che, in tempi di ripresa, può davvero fare la differenza. I clienti di Intesa Sanpaolo possono sorridere.

Un bel televisore, smart e con tutti i crismi di conformità al nuovo digitale terrestre. Chi non desidererebbe averlo nel proprio salotto e gustarsi con calma la sua serie preferita oppure una partita della sua squadra del cuore? Beh, sembra che gli esborsi da salasso non siano l’unica soluzione all’orizzonte. Intesa Sanpaolo, infatti, lancia una promozione imperdibile per le tv Panasonic e, soprattutto, lo fa proponendo pagamenti a scaglioni. Una mossa astuta e importante in questo momento di ripartenza economica. Di sicuro una buona opportunità anche per chi deve conformare il proprio tv al nuovo Digitale.

Innanzitutto la convenienza: Intesa piazza la promozione favorendo i potenziali acquirenti con una rateizzazione da 30 step a soli 27 euro. E a disposizione mette prodotti di prima qualità: Tv Panasonic come la Smart TV LED 4K 43”, da prendere con finanziamento PerTe Prestito Diretto, Tan e Taeg allo 0,00% e senza necessità di versare alcun anticipo. L’importo complessivo, interessi compresi, si attesta a 798,90 euro. L’offerta di Intesa mette a disposizione un ventaglio di scelta pari a tre modelli.

LEGGI ANCHE >>> Bonus Tv 2021: quanto si può ottenere senza dover dichiarare l’ISEE

Intesa Sanpaolo, a chi è rivolta la super promozione che guarda al nuovo DVB-T2

Se il vostro sogno è quello di sostituire un vecchio televisore e farlo senza spese particolarmente gravose, la promozione di Intesa Sanpaolo potrebbe cadere nel momento giusto. Come detto, i modelli messi a disposizione sono tre, a partire dal tv da 43 pollici (prezzo 798,90 euro), salendo poi verso i 55 e i 65. Per cogliere l’occasione, necessaria l’adesione al finanziamento PerTe Prestito Diretto, col quale sarà possibile finanziare l’acquisto delle Smart Tv Panasonic inserite nel catalogo di 1Place S.r.l. Sia Tan che Taeg resteranno a 0,00% e tutto potrà essere svolto comodamente online. Sarà infatti sufficiente l’app di Intesa Sanpaolo o addirittura il sito internet.

LEGGI ANCHE >>> La guerra dei diritti tv è appena cominciata: Dazn e Tim contro tutti

Chiunque può fare richiesta del televisore, a patto che abbia un conto aperto con l’istituto di credito in questione da almeno 30 giorni, abbia sottoscritto il contratto My Key e attivato il servizio della banca online. Tramite l’applicazione, basterà accedere al menù a tendina e scegliere “Altro”, per poi cliccare su “Prodotti dei partner a tasso zero”. Lì sarà presente l’elenco dei pezzi messi a disposizione da Intesa Sanpaolo tramite le partnership varie, fra i quali i Tv Panasonic. A quel punto, basterà scegliere e dar forma concreta al proprio obiettivo.