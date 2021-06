Da qualche settimana sta circolando su Whatsapp un tentativo di raggiro decisamente particolare che rischia di trarre in inganno diverse persone

La campagna vaccinale procede a gonfie vele e ciò sta dando nuova linfa agli spostamenti. Per poterlo fare in libertà e in sicurezze è però necessario il Green Pass, che alcuni hanno già potuto scaricare, mentre altri aspettano il loro momento per poterlo fare.

Purtroppo però come spesso capita in questi casi, si frappone sempre qualcuno che con losche intenzioni rovina i piani della gente onesta, facendo leva sulla loro ingenuità. Ormai da qualche settimana è arrivata anche in Italia una truffa che ha come oggetto il Green Pass. Scopriamola insieme cercando di capire anche come sventarla.

Whatsapp: come funziona la truffa del Green Pass

Il vettore come al solito è Whatsapp, ormai diventato lo strumento preferito dei malviventi che lo utilizzano ormai a loro piacimento. Il messaggio da cui diffidare assolutamente recita esattamente queste parole: “In questo link puoi scaricare il certificato verde che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”.

Un invito che nasconde uno dei più terribili meccanismi di phishing. Infatti qualora si clicchi sul collegamento ipertestuale si viene introdotti in un sito fake che lascia pensare che sia a tutti gli effetti ufficiale.

A quel punto ci si ritroverà di fronte alla richiesta di inserire il proprio numero di telefono, in modo tale da poter derubare la vittima del proprio traffico telefonico attraverso l’iscrizione a servizi in abbonamento.

I due indizi che possono aiutare a smascherare la truffa sono che il Green Pass non può essere scaricato tramite Whatsapp e che il “muoversi in tutta Italia senza mascherina” è assolutamente fuorviante visto che quest’obbligo in zona bianca cadrà a prescindere da lunedì 28 giugno 2021.

Ad ogni modo certi messaggi vanno segnalati immediatamente. Non vanno assolutamente cliccati e non vanno inseriti i propri dati personali. Le comunicazioni relative al Green Pass arrivano solo ed esclusivamente tramite SMS o e-mail.