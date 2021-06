Buone notizie in arrivo per coloro che sono in attesa di ricevere l’assegno unico per i figli. A breve, infatti, sarà disponibile la procedura attraverso la quale poter presentare apposita domanda.

A causa del Covid il governo ha deciso di adottare una serie di misure restrittive al fine di contrastarne la diffusione. Limitazioni che hanno portato con loro una serie di conseguenze, sia dal punto di vista finanziario che sociale. Molti imprenditori, purtroppo, hanno dovuto abbassare le serrande delle proprie attività, registrando di conseguenza un netto calo del fatturato. Una situazione che ha costretto molte persone a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare, a causa della crisi economica in corso.