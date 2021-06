Da qui la decisione del governo di venire incontro alle esigenze delle categorie maggiormente colpite, attraverso l’erogazione di aiuti ad hoc. Tra questi si annoverano i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni Bis. Una forma di aiuto economico particolarmente importante, di cui sono iniziati ad arrivare i primi pagamenti. Allo stesso tempo sono in molti ad esserne ancora in attesa, tanto da chiedersi quando arriveranno i soldi sul conto. Una domanda a cui è possibile trovare una risposta in modo facile e veloce. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Contributi a fondo perduto, come controllare quando arrivano i pagamenti: cosa c’è da sapere

Controllare quando arriveranno i pagamenti dei contributi a fondo perduto è possibile. A tal fine, infatti, è necessario accedere al portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. A questo punto bisogna cliccare sulla sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” e il gioco è fatto.

Possono controllare lo stato della domanda e relativa erogazione sia gli stessi beneficiari che gli intermediari abilitatati. Entrando nei dettagli, a poter effettuare tale tipo di controllo sono i soggetti:

abilitati al Cassetto fiscale del richiedente;

del richiedente; in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”;

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”; coloro che dichiarano nell’istanza di essere stati delegati dal richiedente.

A questo punto abbiamo visto chi e come può verificare quando arriveranno i pagamenti dei contributi a fondo perduto. Un modo facile e veloce, quindi, per ottenere una valida risposta in merito all’erogazione di questa importante forma di aiuto economico.