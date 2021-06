Buone notizie per tutti coloro che hanno ancora dei vecchi vestiti nell’armadio, in quanto è possibile guadagnare un bel po’ di soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

A partire dai vecchi giocattoli, passando per delle consolle datate, fino ad arrivare a doni preziosi tramandati dai propri nonni, tutti quanti abbiamo degli oggetti in grado di ricordarci alcuni dei momenti più belli della nostra vita. Alcuni li abbiamo buttati, altri invece, continuano ad essere conservati in soffitta, quasi come fossero un tesoro segreto da tenere ben nascosto.

Non mancano, poi, i vecchi vestiti. Abiti utilizzati fino a qualche anno prima, ma che ad oggi risultano fuori moda, oppure semplicemente non ci calzano più a pennello come un tempo. Qualsiasi sia il motivo per cui non li indossiamo più, vi consigliamo di non buttarli. Il motivo? Seppur vecchi e inutilizzati, infatti, possono permetterci di guadagnare un bel po’ di soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Vecchi vestiti, buone notizie: ecco come venderli e ottenere ottimi guadagni

Spesso non ci facciamo caso, eppure i nostri armadi finiscono quasi sempre per contenere tanti vecchi abiti che ormai non indossiamo più da tempo per i motivi più disparati. Di primo acchito la decisione potrebbe essere quella di buttarli e liberare finalmente dello spazio. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che in realtà potreste guadagnare un bel po’ di soldi?

Ebbene sì, anziché buttali il nostro consiglio è quello di venderli presso uno dei tanti negozi che vendono abiti di seconda mano, definiti vintage. In questo caso, come facilmente intuibile, il negozio provvede a trattenere una percentuale sulle vendite. In alternativa, quindi, è possibile vendere i vecchi vestiti online, attraverso un dei tanti siti e applicazioni disponibili. Basta inserire il prezzo di vendita del proprio abito e il gioco è fatto.

In questo modo, infatti, potrai liberare spazio nell’armadio, ottenendo in cambio del denaro contante, senza dover nemmeno lasciare la commissione al negozio. Ovviamente ogni abito ha un prezzo a sé, in base alle caratteristiche del capo che si vuole vendere. In genere è più facile ottenere dei guadagni immediati con vestiti di alta moda con marchi risonanti.

A tal proposito gioca un ruolo fondamentale lo stato di conservazione dell’oggetto, come ad esempio la presenza o meno di macchi o abrasioni non eliminali. Da non trascurare, poi, altri elementi, come ad esempio la rarità dell’abito stesso. Secondo gli esperti del settore, ad esempio, in presenza di inserti in pizzo o pelliccia è possibile addirittura richiedere il 70-80% del prezzo originale. In assenza di particolari elementi distintivi, invece, si consiglia di non richiedere più del 50%.