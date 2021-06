Ecco tutte le cose a cui bisogna badare per poter partire serenamente per le vacanze. Con poche piccole mosse si può evitare lo stress al rientro

Estate è sinonimo di vacanze. Adesso che la stagione calda è ufficialmente iniziata, è tempo di pianificare un po’ di giorni di meritato relax. Prima di poter partire e staccare la spina dalla routine della vita quotidiana è però necessario prendere alcuni importanti accorgimenti.

Naturalmente gli aspetti principali da pianificare sono il pernottamento, viaggio, valigia. Oltre a questo però bisognerà farsi trovare preparati per evitare che il rientro sia traumatico. Quindi, vediamo quali sono le cose da sistemare in casa prima di lasciarsi andare alla partenza.

Vacanze: a cosa bisogna prestare attenzione prima di partire

Partendo dal principio, la prima cosa da fare è mettere in ordine tutti gli spazi della casa nel migliore dei modi. Quindi è bene raccogliere lenzuola, asciugamani e programmare le varie lavatrici prima di andar via. Non dimenticate di mettere da parte gli indumenti che si desidera mettere in valigia.

Subito dopo vengono le pulizie. Si parte dalle camere e dal salone per finire con bagno e cucina. Un passaggio cruciale per non incorrere in brutte sorprese come invasioni di insetti e/o formiche dovuti a residui di zucchero e cibi rimasti negli angoli.

Il controllo del frigo è invece quella prassi a cui non tutti badano. Nei giorni antecedenti al viaggio sarebbe opportuno consumare gli alimenti prossimi alla scadenza o quelli freschi. Al ritorno con tutta probabilità potrebbero non essere più commestibili.

Per non vanificare il tutto non bisogna dimenticare di buttare la spazzatura e di pulire per bene i contenitori. I cattivi odori potrebbero rivelarsi deleteri ed essere una forte attrazione per i vermi e parassiti di vario genere.

Ultimo diktat, ma non per ordine di importanza, è staccare la presa di tutti gli elettrodomestici. I cortocircuiti o altre interferenze elettriche sono sempre da mettere in conto. Stesso discorso per gas e acqua. Poter arrestare può permettere di lasciare casa con maggiore tranquillità, senza pensare a ciò che potrebbe accadere al ritorno.