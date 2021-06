Assicurazioni Holins è un operatore specializzato da molti anni nel settore viaggi. Italiano al 100%, punta su un’assistenza diretta e rapida ai clienti, ma anche su prezzi competitivi. Tuttavia sono sempre i pareri dei clienti a fare la differenza.

Nel variegato mondo delle assicurazioni, è presente anche Assicurazioni Holins, vale a dire un marchio di assicurazioni viaggio online facenti capo all’Insurance Travel Srl, italiani specialisti nelle polizze e con sede principale a Torino. Come si può leggere nel sito web ufficiale di questo operatore, Assicurazioni Holins è compagnia specialista in assicurazioni viaggio. Vi si può trovare scritto che è la prima società specializzata 100% italiana e che il servizio offerto è al 100% italiano.

Annualmente più di 150mila persone fanno riferimento ad Assicurazioni Holins per i loro viaggi, potendo contare su una società con più di 40 anni di esperienza alle spalle, che offre prodotti assicurativi in collaborazione con note compagnie. Anticipiamo che il pregio più rilevante è rappresentato dai costi competitivi e dalla centrale di assistenza italiana a Torino con un numero verde ad hoc: si tratta certamente di elementi che giocano a favore dei viaggiatori che si rivolgono a questa compagnia.

Qui di seguito vogliamo vedere da vicino l’offerta di Assicurazioni Holins: quali sono i tratti essenziali? e soprattutto, quali sono i pro e i contro che emergono dai commenti di chi l’ha provata? Scopriamolo.

Assicurazioni Holins: gli elementi fondamentali dell’offerta

Nel sito web ufficiale della compagnia si può notare che i prodotti assicurativi proposti sono scelti affidandosi a una compagnia specializzata, sicura e rinomata al mondo. Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, 100% AXA Partners Holding S.A., allo scopo di presentare una soluzione competitiva tra servizio e premio assicurativo.

Oggi Assicurazioni Holins è operatore leader di mercato nell’offerta di soluzioni di assicurazioni rivolte specificamente ai viaggi. Tratti essenziali dell’offerta sono i costi competitivi; assicurazioni d’alta qualità e eccellente assistenza in ipotesi di emergenza. In ogni caso, come sopra ricordato, l’assistenza è fornita da una centrale made in Italy, proprio perchè la compagnia, in caso di necessità, ritiene basilare essere presenti con un supporto immediato e tempestivo.

Non solo. Per consentire che la procedura dell’apertura di un sinistro a rimborso sia più veloce, economica e facile, Assicurazioni Holins ha ideato un sistema di gestione sinistri via web che consente ai clienti di presentare le loro richieste in modo digitale.

Assicurazioni Holins per i viaggi e polizza sanitaria online

L’assicurazione viaggio non è obbligatoria, ma certamente è una buona idea per chi intende partire, specialmente se si tratta di un viaggio che va oltre i confini europei.

Ciò che balza subito all’occhio di Assicurazioni Holins è che è possibile ottenere facilmente il preventivo online: entrando nel sito della compagnia e digitando i dati nel modulo ad hoc (data di partenza e ritorno; n° viaggiatori; età dei viaggiatori), si può in pochissimo tempo avviare la ricerca.

I costi sono davvero competitivi, poichè una famiglia che intende viaggiare in un paese straniero stipulando una polizza completa (con polizza sanitaria), spenderà non più di qualche centinaio di euro. Una coppia di giovani che intende fare un viaggio in Europa (ad es. Portogallo) può spendere invece meno di 100 euro per un pacchetto completo.

Per chiarezza, ricapitoliamo ora quelli che sono i segni distintivi dell’offerta Assicurazioni Holins, in modo da avere un quadro sintetico di riferimento:

Servizio clienti servizio sinistro tutto italiano a Torino;

Gestione sinistri via web;

Centrale Operativa tutta italiana a Roma 24 su 24, 7 giorni a settimana;

30 anni di esperienza nelle assicurazioni viaggio;

40 anni di esperienza nel mercato assicurativo italiano;

Prezzi vantaggiosi, conservando ottima qualità dei prodotti e dei servizi;

Pagamento diretto dalla centrale operativa;

Risposta alle domande e dubbi dei clienti entro un giorno lavorativo.

Assicurazioni Holins: il pacchetto è sempre personalizzabile

Il cliente interessato ai prodotti di Assicurazioni Holins non deve fare altro che leggere i fascicoli informativi presenti nel sito web ufficiale della compagnia. Attenzione però: vi sono alcuni paesi del mondo che non sono comunque assicurabili, ed anzi verso essi il Ministero degli Esteri sconsiglia di dirigersi.

In ogni caso, dopo aver ottenuto il preventivo, sarà possibile scegliere il pacchetto in base alle proprie esigenze. Si parte da quello base con i servizi assicurativi essenziali, fino a quello Prestige che ha tutte le coperture offerte dalla compagnia. In ipotesi di necessità, la polizza sanitaria si rivela molto utile, giacchè copre le spese mediche nella struttura: è sufficiente infatti collegare la sede italiana con l’ospedale di riferimento. Anzi, come è possibile leggere nel sito della compagnia è previsto il “Pagamento diretto alla struttura ospedaliera da parte della nostra centrale operativa. Se sei ricoverato per più di 24 ore in una struttura ospedaliera, la nostra centrale operativa pagherà direttamente la struttura. Questo significa che potrai concentrarti sulla tua guarigione e non dovrai pensare ai soldi!”.

Assicurazioni Holins, l’offerta: praticità e flessibilità

L’offerta di Assicurazioni Holins certamente si distingue per flessibilità. Ecco la vasta gamma di prodotti pensati per tutte le esigenze di chi intende fare un viaggio, per i più disparati motivi:

Assicurazione Viaggio Singolo;

Assicurazione Viaggio Annuale;

Assicurazione Viaggio Studenti;

Assicurazione Viaggio Annullamento;

Assicurazione Viaggio Gruppi;

Assicurazione Viaggio Famiglia;

Assicurazione Viaggio Lunga durata;

Assicurazione Viaggi d’affari.

La compagnia intende distinguersi anche per la praticità del rapporto con il cliente: tutto avviene con tempestività e sempre nell’interesse del cliente, o almeno questa è la logica che ispira Assicurazioni Holins.

Ad esempio, se il cliente ha stipulato una polizza medico-bagaglio e poi sceglie di non partire, potrà contattare la compagnia entro il giorno prima della decorrenza della polizza e scatterà il rimborso. Non solo. Le regole della compagnia prevedono che la polizza sia inviata immediatamente nella email del cliente dopo l’acquisto. Questo perchè queste polizze sono digitali, pertanto quando ne è acquistata una sarà inviato subito sulla email il certificato. Così sarà possibile stamparne una copia e portarla con sè nel viaggio. E nel caso il cliente l’abbia dimenticata a casa, non vi sarà alcun problema, giacchè sarà sempre possibile entrare nel sito e ristamparla.

Assicurazioni Holins specifica altresì che, nel caso il cliente abbia dimenticato di fare l’assicurazione medico-bagaglio e parta domani, sarà possibile acquistare la copertura il giorno prima della partenza.

Inoltre, molte delle polizze della compagnia non comportano nessuna franchigia per le spese mediche.

Le opinioni di chi ha provato Assicurazioni Holins: pro e contro

A questo punto, vediamo come al solito quali sono i pareri dei clienti, in modo da capire con precisione quali sono i punti di forza e i punti deboli dell’offerta di prodotti da parte di Assicurazioni Holins, e dunque al fine di orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I pareri positivi su Assicurazioni Holins

I commenti di chi è soddisfatto dei prodotto di questa compagnia assicurativa certamente non mancano. Altrimenti non si spiegherebbero i numeri positivi in riferimento alla loro attività sul mercato. In particolare, i clienti hanno elogiato l’affidabilità della compagnia e la chiarezza con cui vengono proposti i prodotti. Anche i prezzi sono assolutamente competitivi rispetto a quelli praticati dagli altri competitor.

Inoltre, c’è chi sottolinea che, specialmente per un viaggio all’estero, poter contare su una compagnia 100% italiana facilita molto le cose, specialmente in caso di imprevisti e incidenti.

Altri utenti hanno sottolineato che ottenere un preventivo è operazione rapida e semplice. La polizza, personalizzabile in base alle proprie esigenze, può essere stipulata anche all’ultimo minuto e la documentazione arriva subito, via posta elettronica. Anche il sito web ufficiale spicca per completezza, secondo la maggioranza dei clienti della compagnia e il servizio clienti e sinistri si distinguerebbe per competenza e professionalità.

I pareri negativi su Assicurazioni Holins

Davvero poche e di scarso rilievo le critiche espresse nei confronti di Assicurazioni Holins. Il fatto che la compagnia operi esclusivamente nel settore viaggi, evidentemente fa la differenza e li rende quasi indenni da commenti negativi. Qualche rilievo è stato fatto soltanto con riferimento all’assistenza telefonica, non sempre così tempestiva nel risolvere la problematica presentata dal cliente e su alcuni dettagli tecnici presenti nel sito web della compagnia, che per alcuni necessitano un chiarimento tramite il servizio assistenza.