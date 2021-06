ConTe assicurazioni è una realtà di spicco in Italia nel mondo delle assicurazioni. Si distingue con un’offerta di chiara comprensione, ma non tutti i clienti ne hanno un’opinione positiva. I dettagli.

Nel mondo assai popolato delle compagnie assicurative, l’assicurazione auto ConTe sicuramente si distingue da tante altre, sia per la convenienza, che per l’attenzione ai clienti. E’ insomma oggigiorno una realtà primaria del settore, in tutta la penisola.

In particolare, ConTe.it opera nel nostro paese dal 2008 ed è una delle divisioni europee del Gruppo Admiral, sorto nel 1993 in Gran Bretagna, con sede principale a Cardiff in Galles.

Il Gruppo è attivo, oltre che in Italia e Regno Unito, anche in Francia, USA, Canada, Spagna.

Peculiarità dei servizi della compagnia, che vogliamo subito sottolineare, è rappresentata dal fatto che il potenziale cliente può calcolare gratis il preventivo con pochi click. Anzi, dopo aver chiesto il preventivo ConTe assicurazioni auto, all’interno del sito web ufficiale (ConTe.it), sarà possibile attivare la polizza direttamente online o via telefono.

Di seguito intendiamo esporre i tratti essenziali dell’offerta di ConTe assicurazioni, come al solito dando un’occhiata ai pareri di chi l’ha provata. Prevale la soddisfazione o invece le critiche sono la maggioranza? Scopriamolo.

ConTe assicurazioni auto: il web al servizio del cliente

ConTe assicurazioni si caratterizza per essere uno dei prodotti di assicurazione auto digitale più desiderati in Italia.

Il mercato sul web delle polizze assicurative auto è oggi quanto mai variegato e complesso, essendo presenti davvero tanti operatori che prevedono contratti non sempre così vantaggiosi. Ecco perchè per diverse compagnie assicurative, si presenta lo spinoso problema dei reclami all’IVASS, ossia l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Il potenziale cliente di ConTe assicurazioni troverà nel sito web ufficiale tutte le informazioni di interesse per valutare la polizza; potrà altresì leggere tutte le condizioni nel dettaglio, senza aver bisogno dei grandi comparatori che si trovano su internet e che, talvolta, invece di fare chiarezza, annebbiano le idee.

D’altronde, è in gioco il prodotto obbligatorio denominato Rc auto, fondamentale per ogni automobilista che voglia circolare.

Ecco perchè, senza ombra di dubbio, tra i prodotti di assicurazione auto online da tenere in considerazione trova spazio il servizio ConTe Assicurazioni – fai una quotazione rapida. Sono necessari soltanto un paio di minuti per ottenere un preventivo di spesa, e altri 5 minuti per la sottoscrizione. Tempi rapidissimi, ma che ormai non stupiscono, se si pensa che sono servizi forniti via internet.

ConTe assicurazioni: brand e offerta sono elementi a favore della compagnia

Certamente ConTe assicurazioni presenta fattori di indubbio interesse: abbiamo infatti di fronte una polizza sicuramente affidabile, sottoscritta da un grande gruppo assicurativo, Admiral Group plc, tra l’altro quotato alla borsa di Londra. E anche il numero dei clienti in Italia gioca a favore di questa compagnia assicurativa, dato che è in continua crescita.

Sul web, come sopra accennato, è possibile comprendere tutte le condizioni di dettaglio dell’offerta di ConTe assicurazioni e dei suoi contratti RCA: massimali, garanzie, franchigie, esclusioni, rivalse e così via.

Ecco perchè il cliente interessato deve spendere un po’ del suo tempo per analizzare con attenzione i documenti informativi precontrattuali, e per capire se davvero l’offerta in oggetto è conveniente per le sue esigenze.

ConTe: attenzione ai reclami presentati all’IVASS

Quando si valuta se affidarsi o meno ad una compagnia assicurativa, possono rilevare ed anzi rilevano altri fattori ulteriori e non prettamente collegati al contratto assicurativo. Tra essi, i reclami presentati all’IVASS costituiscono certamente un indicatore significativo. Infatti detti reclami contribuiscono ad addivenire ad una valutazione sulla compagnia sul piano dell’area liquidativa (gestione sinistri), area commerciale e area amministrativa.

Pertanto, si può dedurre che più è consistente il numero dei reclami in base alla totalità delle polizze sottoscritte, più una certa assicurazione presenta problematiche che dovrebbero spingere il potenziale cliente a guardare altrove.

Ebbene, può dirsi che l’indicatore reclami all’IVASS gioca a favore di ConTe assicurazioni, perchè non presenta un valore elevato.

Come si fa il preventivo con l’assicurazione ConTe?

Il potenziale cliente deve sapere che, per fare un preventivo è necessario visitare il sito web ufficiale, il solo in cui è possibile sottoscrivere la polizza in oggetto.

Una volta effettuato l’accesso al sito, è necessario immettere la targa auto e la data di nascita del proprietario. Sarà necessario svolgere un rapido questionario, mirato ad ottenere una quotazione precisa e un prodotto parametrato al proprio profilo di automobilista.

La compagnia ConTe assicurazioni è flessibile anche sui mezzi di pagamento: infatti, sarà possibile optare per il bonifico, la carta prepagata o la carta di credito.

ConTe: puoi personalizzare la polizza in base alle proprie esigenze

A questo punto occorre dire che il premio della polizza ConTe è in genere molto competitivo. Il cliente potrà scegliere RCA con Protezione Satellitare ed Assistenza Stradale o RCA Classica. Non solo: sarà possibile personalizzare la polizza con altre garanzie:

Incendio e Furto (copertura in ipotesi di furto totale o parziale o incendio);

Infortuni al conducente, valevole anche per gli incidenti con colpa;

Tutela Legale;

Collisione (danni alla propria auto in ipotesi di collisione accidentale);

Kasko (danni alla propria auto in ipotesi di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento);

Cristalli.

In ogni caso, il cliente potrà variare garanzie e massimali, prima di acquistare la polizza.

La compagnia ConTe può tutelarsi con il diritto alla rivalsa

Non sempre il cliente ha ragione e, grazie al diritto di rivalsa di ConTe assicurazioni, quest’ultima può rifarsi sul cliente in ipotesi di incidente. Ecco alcuni casi in cui scatta detto diritto:

revisione scaduta;

circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di locazione finanziaria;

mezzo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe;

conducente senza patente;

veicolo con targa prova;

danni prodotti da figli minori;

conducente con patente scaduta;

mezzo dato a noleggio con conducente;

partecipazione del mezzo a gare sportive;

conducente non previsto dalla tipologia di guida indicata in polizza;

mezzo usato come scuola guida, se accanto al conducente non c’è una persona abilitata, a esercitare le funzioni di istruttore;

danni ai terzi trasportati se il trasporto non è compiuto a norma.

Le opinioni su ConTe assicurazioni: pro e contro

Come sempre, focalizziamoci ora sui pareri di chi ha provato ConTe assicurazioni. Ciò allo scopo di capire in sintesi quali sono i punti di forza e i punti deboli della compagnia assicurativa in questione, contribuendo ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I pareri positivi su ConTe assicurazioni

Tre elementi spiccano subito, se leggiamo i commenti di chi ha scelto un prodotto di ConTe assicurazioni auto (e moto). Ci riferiamo alle polizze tutto sommato convenienti, all‘affidabilità della compagnia e al servizio di customer care. Questi fattori ci indicano che l’offerta di questa compagnia è ritenuta solida da non pochi utenti.

In molti infatti elogiano la velocità delle procedure e il fatto che i preventivi sono certamente competitivi, mentre le tariffe convenienti.

Altri ancora sottolineato che il sito web ufficiale è effettivamente ‘user friendly’ e il premio è estremamente concorrenziale. La flessibilità dell’offerta riesce a venire incontro alle esigenze di buona parte della clientela, che è dunque soddisfatta. Anche in caso di dubbi e necessità di chiarimenti sui dettagli dei prodotti, un buon numero di clienti ha espresso commenti positivi con riferimento al personale addetto, ritenuto generalmente competente, preparato e cortese.

I pareri negativi su ConTe assicurazioni

Non mancano tuttavia le opinioni non così soddisfatte dell’offerta, anzi le critiche vi sono anche per questa compagnia. Infatti, c’è chi ha rilevato di aver avuto difficoltà nello scaricare i documenti via web, mentre altri hanno criticato alcune lungaggini burocratiche, che colpirebbero anche ConTe assicurazioni.

Altri ancora hanno puntato il dito contro le tempistiche dell’azienda, che non è dunque esente da rimproveri. Ad es. c’è chi ha segnalato di aver dovuto aspettare molto tempo prima di parlare con un operatore per avere i documenti dell’assicurazione. C’è anche chi ha dovuto rivolgersi al sindacato consumatori, per delle pratiche ritenute scorrette da parte della compagnia, che avrebbe richiesto copie dei documenti e certificati per poi cercare di concludere il contratto ad un prezzo quintuplicato rispetto a quello del preventivo.

Vi sono altresì clienti che hanno segnalato che il sito web non sarebbe così trasparente in quanto a offerte disponibili e non consentirebbe al cliente di fare una valutazione davvero ponderata. Concludendo, anche il servizio clienti non è stato esente da critiche, giacchè non pochi hanno evidenziato che talvolta gli addetti non sono stati cortesi e/o non hanno risposto in modo puntuale alle problematiche manifestate dal cliente.