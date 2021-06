Una delle donne più note del mondo dello spettacolo si è ritrovata un ladro in casa. Ecco il suo racconto della brutta disavventura

Le abitazioni dei personaggi del mondo dello spettacolo sono quelle più appetibili per i ladri, che appena ricevono la soffiata giusta agiscono in maniera tempestiva. Capita spesso di sentire di disavventure di questo tipo per quanto riguarda i vip e alle volte i loschi personaggi utilizzano tecniche brutali e che incutono terrore.

Stavolta però la vittima non si è lasciata prendere dal panico e in qualche modo ha reagito alla situazione che si era venuta a creare presso la sua residenza. Ecco di chi stiamo parlando e cosa ha fatto per evitare il peggio.

Ladro in casa di Elisabetta Gregoraci: l’ex di Briatore non si lascia sorprendere

Si tratta di Elisabetta Gregoraci, che mentre stava rientrando a casa con il figlio Falco Nathan si è ritrovata dinanzi ad un delinquente. La prima ad avvertire la losca presenza è stata però la domestica, che è stata brutalmente aggredita.

Fortunatamente sta bene, ha rimediato solo un grosso spavento. La Gregoraci però non si è persa d’animo e ha inseguito il ladro riprendendolo con lo smartphone. Un gesto decisivo, così come quello di Nathan che ha avvertito prontamente le forze dell’ordine.

Il farabutto è stato trasferito in carcere come è giusto che sia. Subito dopo la showgirl calabrese ha raccontato la trista disavventura su Instagram, elogiando il coraggio avuto dal suo piccolo uomo.

I fan aspettavano tutt’altro genere di dirette, visto che a breve l’ex conduttrice di Made in Sud tornerà sul piccolo schermo alla guida del programma musicale “Battiti Live”. Ed invece è arrivata l’inaspettata confessione, che ha scioccato un po’ tutti coloro che la seguono quotidianamente con grande affetto.