A partire dalla pasta, passando per la pizza, fino ad arrivare a spezie e condimenti di vario tipo e provenienza, sono davvero tante le pietanze che ogni giorno allietano le nostre tavole, riuscendo così a soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Oltre ai sapori, però, è sempre bene prestare attenzione ai vari alimenti contenuti nei piatti, soprattutto in caso di allergie.

La sicurezza alimentare, d’altronde, non deve mai essere sottovalutata. A tal proposito, quindi, è bene sapere che di recente è stato ritirato il lotto di un prodotto per rischio allergeni, in seguito ad un grave errore. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quale si tratta.

Errore gravissimo, non mangiate questo prodotto: curry al posto della curcuma

Il ministero della Salute ha di recente pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di curry a marchio Consilia, in quanto, per via di una “errata etichettatura del prodotto: alcune confezioni potrebbero riportare un’etichetta retro con indicazione “curcuma essiccata macinata – 105 g”, anziché “miscela di spezie, sale, fecola ed erbe aromatiche – 100g”, risultando in una incorretta identificazione degli ingredienti“. Inoltre, poiché il curry contiene l’allergene senape, il prodotto con l’etichetta errata comporta un rischio per le persone allergiche.