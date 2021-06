Famosissima ballerina di caratura mondiale e moglie di Federico Balzaretti: scopriamo i guadagni di Eleonora Abbagnato

Bella, famosa, moglie di un ex calciatore, è conosciutissima in Italia e non solo. Eleonora Abbagnato, la ballerina ed attrice italiana classe ’78, ha vissuto proprio per motivi professionali, per molto tempo a Parigi. Ma quanto guadagnerà?

Eleonora Abbagnato: chi è, altezza e peso

Nome: Eleonora Abbagnato

Altezza: 170 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 30 giugno 1978

Luogo di nascita: Palermo

Nata a Palermo il 30 giugno 1978, sotto il segno del Cancro, Eleonora è alta 1,70 e pesa circa 52 chili. Il padre, è stato un dirigente della squadra di calcio dove poi anni dopo, ha giocato suo marito: il Palermo. Il nonno invece, era un calciatore.

Andò via di casa a 12 anni per studiare alla scuola Marika Bezobrazova di Montecarlo, ma solo dopo aver esordito in tv ad 11 anni. La sua prima volta all’Opéra, nel 1996 a soli diciotto anni. Ed è proprio a Parigi, che si svolgerà quasi tutta la carriera della siciliana.

Nel novembre 2009 viene pubblicato il suo primo libro autobiografico, Un angelo sulle punte, mentre nel 2015 è diventata direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Oltre ad aver partecipato ad alcuni film, Eleonora ha fatto anche tv in Italia. Nel 2013 è stata caposquadra del famoso programma, Amici di Maria De Filippi.

Eleonora Abbagnato: matrimonio, marito, figli

La ballerina ed attrice siciliana è sposata dal 13 giugno 2011, con Federico Balzaretti. Quest’ultimo, vanta sedici presenze nella Nazionale italiana di calcio, ed oggi è opinionista DAZN. I due, si sposarono al Palazzo dei Normanni di Palermo ed oggi hanno due bellissimi figli: Julia e Gabriel.

Eleonora Abbagnato: i film a cui ha partecipato

Eleonora, ha preso parte a due videoclip, Little Scare di Benjamin Diamond e Ad ogni costo di Vasco Rossi. Ma come detto è anche attrice, ed ha recitato in À l’école des étoiles, regia di Jérôme Laperrousaz e nella divertente pellicola di Ficarra e Picone, Il 7 e l’8.



Eleonora Abbagnato Instagram

Alla pagina Instagram, eleonoraabbagnatoofficial, corrispondono ben 109mila Follower e 663 post. La grandissima maggioranza dei post social della ballerina è dedicata proprio al mondo della danza, il suo lavoro. Pochi invece, quelli dedicati alla famiglia, che Eleonora preferisce tener privata.

Eleonora Abbagnato, quanto guadagna

Da étoile, si dice che guadagnasse ben 5mila euro al mese, mentre per andare come ospite in una trasmissione, chiederebbe fino a 20.000 euro. Un dirigente di corpo di ballo, lavoro a cui si dedica oggi la quarantaduenne, guadagnerebbe anche sui 100mila euro, mentre non è mai stata fatta trapelare, la reale cifra che ha guadagnato da co-conduttrice per una serata di Sanremo, nel 2009.