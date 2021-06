Nota fashion designer e moglie di Carlo Conti, ecco quanto guadagna Francesca Vaccaro. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra le costumiste più conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Francesca Vaccaro è oggi un’affermata fashion designer. Nota per essere la moglie del conduttore Carlo Conti, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Francesca Vaccaro: chi è, altezza, carriera

Classe 1972, Francesca Vaccaro è alta circa 170 cm. Nota per essere la moglie di Carlo Conti, si sa davvero ben poco di lei. È noto che i due si siano conosciuti dietro le quinte di Domenica In, dove lei, per diversi anni, ha ricoperto i panni di costumista. Grazie alla sua professione ha avuto modo di conoscere molti volti noti del mondo dello spettacolo con cui ancora oggi è in ottimi rapporti.

Apprezzata fashion designer e costumista per la tv, in particolare per la Rai, Francesca Vaccaro ha anche realizzato il suo sogno, ovvero quello di disegnare una propria linea di abbigliamento. “Fin da piccola abbozzavo bamboline, poi le ritagliavo e gli cambiavo i vestitini“, ha raccontato qualche tempo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Ha da sempre nutrito un grande interesse per il mondo della moda e del cucito, riuscendo a far diventare questa sua passione il suo lavoro. Nel 2016, infatti, ha fatto il suo esordio nel mondo della moda in qualità di direttore creativo del brand Coutu, dove realizza capi e accessori eleganti.

Francesca Vaccaro: vita privata, marito, figlio

Particolarmente riservata, della vita privata di Francesca Vaccaro si sa davvero ben poco. È nota la sua relazione con Carlo Conti con cui è convolata a nozze il 16 giugno del 2012 sulle colline di Firenze. A fare da testimone di nozze c’era Leonardo Pieraccioni. Due anni dopo, per l’esattezza l’8 febbraio del 2014, è nato loro figlio che si chiama Matteo.

I due, come già detto, si sono conosciute dietro le quinte di Domenica In, con entrambi che hanno in seguito confermato come, il loro, sia stato un amore a prima vista. Lo stesso presentatore, nel suo libro Si dice babbo!, ha raccontato: “Prima di conoscerla, ero malato di Dongiovannite. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre“. Convolati a nozze il 16 giugno 2012, la coppia ha di recente festeggiato 9 anni di matrimonio.

Per l’occasione la nota fashion designer ha voluto dedicare un bellissimo messaggio social al marito A tal proposito, infatti, ha scritto: “Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio (in verità sono circa 20 d’amore). Ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco! Questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il COVID… È stato un momento difficile (come per tante persone che si sono trovate ad affrontare situazioni ben più gravi) ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano“.

Francesca Vaccaro: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Francesca Vaccaro. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che, stando ad alcune informazioni disponibili sul web, in genere una fashion designer percepisce uno stipendio minimo di 15 mila euro lordi all’anno, arrivando a superare quota 115 mila euro lordi l’anno.

Per quanto riguarda la professione di costumista, invece, in genere si parte da uno stipendio minimo di 13 mila euro lordi l’anno, fino ad arrivare a superare quota 50 mila euro lordi l’anno. Come già detto, comunque, si tratta solo di cifre approssimative e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Francesca Vaccaro.

Oltre ai compensi derivanti dal suo lavoro, non si può trascurare il patrimonio del marito Carlo Conti che, ricordiamo, è uno dei conduttori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che il conduttore percepisca un guadagno pari a circa 2 milioni di euro l’anno.

Ricordiamo, inoltre, che nel 2017, quando ha vestito i panni di presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, avrebbe percepito una cifra pari a 500 mila euro. Delle cifre indubbiamente da capogiro, di cui, sottolineiamo, non sono mai giunte conferme ufficiali.

Francesca Vaccaro: Instagram

Nota fashion designer, Francesca Vaccaro è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.