Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare. Unieuro, infatti, stupisce ancora una volta con delle offerte mai viste prima, offrendo allo stesso tempo dei regali davvero incredibili.

È trascorso ormai più di un anno da quando il coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite, costringendoci a cambiare molte nostre abitudini. Ne sono un chiaro esempio l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale, oltre ai vari altri accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Un momento storico particolarmente complicato, che porta molte persone a dover fare continuamente i conti in tasca prima di acquistare qualcosa, onde evitare di incidere ulteriormente sul proprio bilancio famigliare. A partire dalla spesa settimanale, passando per le bollette, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, d’altronde, sono varie le voci che vanno ad incidere sulle nostre tasche.

Tra questi si annoverano anche i costi per i vari strumenti tecnologi, che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno registrato un interesse sempre maggiore. Basti pensare a smartphone, pc, ma anche smart tv ed elettrodomestici di vario tipo. Tutti prodotti molti utili, che richiedono allo stesso tempo un esborso economico non indifferente. Proprio in questo ambito, pertanto, interesserà sapere che Unieuro è pronto a sbaragliare la concorrenza con delle offerte davvero incredibili. Se tutto questo non bastasse, è possibile portarsi a casa due regali molto apprezzati, oltre che utili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Risparmiare il 40% sulla spesa settimanale? È possibile, ecco come

Unieuro sbaraglia la concorrenza: Woow Bike in regalo

Grazie alla promozione “Il regalo è WOOW!“, valida fino al prossimo 24 giugno 2021, Unieuro propone tanti prodotti a prezzi davvero incredibili. A partire dagli smartphone, passando per i Pc, fino ad arrivare alle smart tv, infatti, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma non solo, sfogliando il nuovo volantino è possibile notare la presenza di alcuni prodotti contrassegnati dall’indicazione di un regalo.

La nota catena di elettronica di consumo, infatti, offre l’opportunità di portare a casa la bici WOOW Bike senza sborsare un euro in più. In alternativa è possibile richiedere il monopattino elettrico WOOW, pagando un contributo aggiuntivo di soli 59 euro rispetto alla spesa totale. Tanti i prodotti scontati, che permettono di portarsi a casa questi due splendidi regali. Ne è un chiaro esempio il nuovo Sony K da 48” con Android TV in 4K a 1.399 euro.

LEGGI ANCHE >>> Bonus TV, importanti cambiamenti in vista: cosa c’è da aspettarsi

In alternativa è possibile acquistare il Samsung serie 8 QLED da 8K e 82″ a 3.999 euro. Da non dimenticare, poi, anche gli smartphone a prezzi incredibili, come ad esempio l’iPhone 12 Pro Max a 1.349 euro. Questi, ovviamente, sono solo alcuni dei prodotti di qualità disponibili con il nuovo volantino Unieuro. Non resta quindi che consultare le varie offerte Unieuro e scegliere il prodotto e il regalo desiderato.