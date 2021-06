Con il giovedì del mese arrivano i premi della Lotteria degli Scontrini. Sorride il Lazio (7 vincite), Roma in testa.

E’ arrivato puntuale il tweet dell’Agenzia delle Dogane, che informa i vincitori della seconda estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, datata 17 giugno 2021. Un novero di 40 contribuenti, pari ad altrettanti vincitori dell’agognato premio di importo di 25 mila o 10 mila euro. Come sempre, l’Agenzia rende noti i codici, dai quali si dovrà verificare se si è riusciti o meno a rientrare fra i vincitori. Un dato abbastanza indicativo riguarda i luoghi di emissione degli scontrini, la maggior parte dei quali emessi nei punti di Grande distribuzione ordinaria (Gdo).

C’è anche un’indicazione precisa sulle aree più fortunate. Si va soprattutto al sud, confine fra Abruzzo e Molise: la città di Vasto, in provincia di Chieti, festeggia un premio da 25 mila euro con appena 1,80 euro di spesa in un esercizio di prossimità. Un colpo di proporzioni gigantesche per il vincitore, considerando l’uscita minima e il rientro guadagnato. Del resto, con l’avvio delle estrazioni settimanali, lo scenario è radicalmente cambiato per la Lotteria degli Scontrini.

Lotteria degli Scontrini, i vincitori del giovedì

Con l’avvento delle estrazioni settimanali non si è solo intensificato il calendario delle estrazioni ma, di conseguenza, si è allargato anche il numero dei vincitori. Ogni giovedì del mese, di fatto, i partecipanti alla riffa di Stato possono ambire a uno dei premi da 10 mila o 25 mila euro, per un massimo di 40 partecipanti premiati. Fra questi, 25 riceveranno il premio da 10 mila euro, mentre altri 10 il massimo da 25 mila. Come noto, per partecipare alla Lotteria degli Scontrini basta effettuare acquisti di beni e servizi di almeno un euro di spesa, presso degli esercenti in grado di trasmettere i corrispettivi telematicamente. In questo modo, verranno generati dei biglietti virtuali, ora estratti ogni settimana per assegnare le vincite.

Di seguito, i 15 codici vincenti della settimana, seguiti dai 25 aggiuntivi. Questa settimana, la Regione più fortunata è stata il Lazio: ben 7 premi, 6 dei quali solo a Roma.

07/06/2021 0976-0035 53SNS300667 00300015 31.26

12/06/2021 0691-0051 3BSDP001044 04460009 129.23

12/06/2021 0631-0002 53SNS301774 00060031 91.48

06/06/2021 0756-0078 53SNS303183 02890001 14.0

10/06/2021 0226-0020 88S25000917 45702073 478.45

10/06/2021 0603-0178 96MKR006645 12.09

07/06/2021 0620-0040 99MEY034735 24.05

11/06/2021 1353-0116 53MN2012036 36.16

13/06/2021 0922-0034 99SEA001841 00210003 31.07

07/06/2021 0872-0008 72MU1024611 278.0

07/06/2021 1066-0058 53SNS300990 03160082 122.65

12/06/2021 0742-0041 88I24008620 1.8

11/06/2021 0565-0357 99MEY054202 20.56

12/06/2021 0922-0066 88S25000496 80490005 65.59

06/06/2021 1117-0033 96MBD009771 27.0

I 25 premi aggiuntivi:

09/06/2021 0433-0051 53SNS303865 11670007 48.54

11/06/2021 0777-0247 53SNS303171 20200017 110.85

11/06/2021 0805-0130 99MEX035306 59.97

07/06/2021 0088-0091 99IEC003694 24.69

11/06/2021 1327-0080 99MEX019354 113.83

11/06/2021 0961-0040 99SEA001817 05500003 64.51

12/06/2021 0358-0187 99IEB001982 2.2

13/06/2021 0562-0257 99MEX090275 1.99

12/06/2021 0734-0170 99MEX039664 28.5

10/06/2021 0714-0100 88I24001194 12.89

13/06/2021 0649-0185 88I24015028 68.49

11/06/2021 0394-0087 96MKR015312 85.0

12/06/2021 0128-0002 72MU4023226 57.0

11/06/2021 0233-0229 96MKR013642 18.31

13/06/2021 0674-0239 99SEA003967 37670005 278.99

12/06/2021 0991-0067 53SNS300593 00450018 9.94

12/06/2021 1002-0155 53SNS300801 20290020 40.23

11/06/2021 0535-0220 3BSDP001331 20610001 29.98

12/06/2021 0671-0090 99MEY045772 89.62

12/06/2021 0583-0182 8AMTN011840 151.4

08/06/2021 0385-0003 53SNS300357 11010046 70.39

13/06/2021 0765-0271 99MEY037392 93.36

08/06/2021 0497-0002 4CEDM012653 15.84

07/06/2021 0646-0044 99MEY045176 69.24

08/06/2021 0967-0026 53SNS301700 05700005 44.32