Usufruire di un affitto gratis per 10 mesi è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo grazie a quale iniziativa è possibile trasformare tale sogno in realtà.

È trascorso più di un anno da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portando con sé delle ripercussioni negative sia per quanto riguarda l’aspetto economico che delle relazioni interpersonali. Vari gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione, come ad esempio il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine. Ad aggravare la situazione, inoltre, alcune restrizioni che hanno portato alla chiusura di molte attività. Un momento storico molto complicato, che vede sempre più persone dover fare i conti con delle minori entrate.

Affrontare le varie spese, pertanto, risulta sempre più difficile, tanto da spingere l’esecutivo a venire incontro ai soggetti particolarmente colpiti dalla situazione, attraverso varie forme di aiuto. Ne sono una chiara dimostrazione i vari sussidi e contributi a fondo perduto approvati con il Decreto Sostegni. Ma non solo, in un contesto come quello attuale sono in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. Ebbene, in tale ambito interesserà sapere che è possibile usufruire di un affitto gratis per 10 mesi grazie ad una straordinaria iniziativa. Ma di cosa si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Affitto gratis per 10 mesi, il sogno che diventa realtà: l’iniziativa di Airbnb

Usufruire di ben 10 mesi di affitto gratis è indubbiamente un sogno. Come spesso accade, però, alcuni sogni diventano realtà e l’iniziativa lanciata da Airbnb ne è la chiara dimostrazione. Proprio il colosso degli affitti brevi, infatti, ha deciso di lanciare un interessante progetto, grazie al quale mettere in palio degli affitti gratis per 10 mesi.

Si tratta in pratica di un esperimento, attraverso il quale tende offrire l’affitto gratis per 10 mesi a 12 persone, più, ovviamente, le loro famiglie fino a un massimo di 4 persone per famiglia. I beneficiari, dal loro canto, dovranno solamente fornire un feedback in merito alla loro esperienza. Un modo alternativo di fare un’indagine di mercato, attraverso la quale Airbnb desidera scoprire le esigenze del suo bacino di utenti.

Chi è interessato, quindi, non deve fare altro che inviare la propria candidatura, semplicemente compilando l’apposito questionario, disponibile sulla pagina Live anywhere on Airbnb. C’è tempo fino al prossimo 30 giugno, con i 12 partecipanti che verranno selezionati da una giuria nel mese di luglio.