Disponibile dal prossimo anno la funzione Android che consente di prevedere i terremoti con più efficacia. Vediamo come funziona

Il progresso tecnologico sta oggettivamente migliorando la qualità della vita delle persone. Che potesse aiutarci addirittura a prevedere in parte fenomeni naturali però nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Ed invece grazie ad una funzione Android piuttosto interessante, a partire dal 2022 sarà possibile capire quando si potranno percepire i terremoti. Ovviamente è uno strumento che non va ponderato nel giusto modo, più che altro avvisa le persone che qualcosa sotto i loro piedi si sta muovendo. Scopriamo come attivare questa funziona e in che modo può esserci utile.

Terremoti: come prevederli attraverso i dispositivi Android

In Nuova Zelanda e Grecia è già disponibile da aprile mentre proprio in questi giorni è arrivata nelle Filippine e in Asia Centrale (Turchia, Tagikistan, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Turkmenistan).

La scelta di divulgarla prima in questi paesi non è frutto del caso. Le suddette aree sono tutte a rischio sismico e quindi il nuovo strumento può essere testato con maggior frequenza.

Sarà disponibile nei Google Play Service e basandosi sui sensori del cellulare informerà gli utenti delle scosse iniziali, quelle solitamente più lievi. La funzione si integrerà con i segnali dello smartphone rendendo le notifiche più efficaci ed affidabili.

Tutti i dispositivi presenti nel territorio soggetto a scosse saranno prontamente avvisati del pericolo imminente. Ciò avviene anche nei casi in cui in cui il telefono è impostato su silenzioso attraverso un avviso ad alto volume, con tanto di dettagli inerenti l’epicentro e la potenza del magnitudo.

Ancor più sorprendente è l’avviso che dà le istruzioni necessarie per potersi difendere, tra cui gettarsi a terra, ripararsi sotto un tavolo o un arco. Dunque dopo la fase sperimentale avvenuta in California (area di terremoti per eccellenza) nel 2022 questa nuova innovazione sarà disponibile un po’ in tutto il globo.