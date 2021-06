Diversi sono i bonus approvati dal precedente governo nel corso dei mesi, al fine di offrire un aiuto di tipo economico ai soggetti maggiormente colpiti dalla situazione. Una linea che continua ad essere seguita anche dall’attuale esecutivo a guida Draghi, che di recente ha deciso di approvare il Decreto Sostegni Bis. Una misura particolarmente attesa, con molti che potranno finalmente beneficiare dei pagamenti dei contributi a fondo perduto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme qual è la data da segnare sul calendario.

Contributi a fondo perduto, pagamenti automatici a partire dal 16 giugno

Come annunciato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione alla commissione Bilancio della Camera, dal 16 giugno partono i pagamenti dei contributi a fondo perduto, con i primi bonifici dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in pratica, degli accrediti automatici, così come previsto dal decreto Sostegni bis, a favore di imprese e Partite Iva.

Tale forma di aiuto economico, ricordiamo, è rivolto ai titolari di partita Iva fino a 10 milioni di ricavi e compensi, che abbiano registrato un calo di fatturato pari almeno al 30% tra il 2019 e il 2020. L’importo del pagamento, inoltre, sarà uguale a quello già erogato con il primo Decreto Sostegni.

Sempre stando alle dichiarazioni del ministro, inoltre, dal 23 giugno dovrebbe essere possibile fare domanda per l’altro tipo di aiuto, previsto sempre nel Decreto Sostegni Bis. Quest’ultimo, ricordiamo, può essere richiesto solamente nel caso in cui il valore del fatturato o corrispettivi medio mensile a partire dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021

risulti inferiore almeno del 30% rispetto al periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.